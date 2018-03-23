Авторские песни прозвучали в ТЦСО «Ховрино»

В четверг, 15 марта, в концертном зале территориального центра социального обслуживания «Ховрино» свои двери для жителей района открыла литературно-музыкальная гостиная «Поляна».

— Наверное, не столь важно, как называть — авторская, самодеятельная или бардовская песня. Поэтическое слово, звучащее под аккомпанемент гитары, роднит, сближает автора с аудиторией. Помогает вникнуть в смысл песни, понять и принять ее, — отметили в ТЦСО.

Напомним, центр социального обслуживания района Ховрино находится по адресу: ул. Флотская, д. 15, корп. 1. (то)