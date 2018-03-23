Ещё
Авторские песни прозвучали в ТЦСО «Ховрино»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авторские песни прозвучали в ТЦСО «Ховрино» 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В четверг, 15 марта, в концертном зале территориального центра социального обслуживания «Ховрино» свои двери для жителей района открыла литературно-музыкальная гостиная «Поляна».
— Наверное, не столь важно, как называть — авторская, самодеятельная или бардовская песня. Поэтическое слово, звучащее под аккомпанемент гитары, роднит, сближает автора с аудиторией. Помогает вникнуть в смысл песни, понять и принять ее, — отметили в ТЦСО.
Напомним, центр социального обслуживания района Ховрино находится по адресу: ул. Флотская, д. 15, корп. 1. (то)
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
Юных жителей Ховрина познакомят с новинками детской литературы Юбилей Максима Горького отметят в клубе «Огонек» на Зеленоградской В клубе на Зеленоградской откроется выставка художницы из Ховрина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего75
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых8
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как снимался сериал «Золотая орда»24
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение