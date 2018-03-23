Юных жителей Ховрина познакомят с новинками детской литературы

Тематическое мероприятие «Для вас, ребятишки, новые книжки» пройдет 27 марта в библиотеке №27 района Ховрино. На него приглашают дошколят и учеников младших классов. Об этом сообщается на сайте Центральной библиотечной системы Северного округа.

«Дети и родители познакомятся с библиотекой, с новыми изданиями, поучаствуют в конкурсах и викторинах, отгадают загадки, вспомнят пословицы и поговорки о книгах, посмотрят мультфильмы», — уточняется в сообщении на сайте.

Начало мероприятия в 10.00. Напомним, библиотека №27 находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 46, корп. 1. Участие бесплатное. (то)