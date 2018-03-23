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Активисты детской общественной организации «Искатели» из Отрадного навестят подопечных приюта «Искра»
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Активисты детской общественной организации «Искатели» из Отрадного навестят подопечных приюта «Искра» 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Активисты детской общественной организации «Искатели», которая действует при школе № 1554 района Отрадное, в субботу, 24 марта, отправятся в приют для собак «Искра». Как сообщили представители движения, присоединиться могут все желающие.
-Всем кто захочет вместе с нами навестить подопечных приюта с собой необходимо взять копию паспорта или свидетельство о рождении. А если есть желание помочь четвероногим друзьям, то можно закупить для них разных вкусностей, — отметили активисты.
Место встречи — Северный бульвар, 8 рядом с остановкой «Дом творчества». Общий сбор в 12.55. (ип)
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