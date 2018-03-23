Стихи известных поэтов вспомнили в библиотеке на Краснодарской

В библиотеке №130, которая расположена на улице Краснодарской, состоялся поэтический вечер, приуроченный ко Дню работника культуры. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Петелина.

— К празднику сотрудники библиотеки совместно с Александром Федикиным — самым известным нашим читателем — провели программу «Культурный калейдоскоп». Вниманию слушателей были представлены стихи Есенина, Асадова, Рождественского, Твардовского и других наших замечательных поэтов, — сказала Марина Петелина.

Напомним, что библиотека №130 расположена по адресу улица Краснодарская, 20/1. (мю)