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Стихи известных поэтов вспомнили в библиотеке на Краснодарской
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Стихи известных поэтов вспомнили в библиотеке на Краснодарской 

Управа района Люблино 59 минут назад
Фото: Мое Люблино
В библиотеке №130, которая расположена на улице Краснодарской, состоялся поэтический вечер, приуроченный ко Дню работника культуры. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Петелина.
— К празднику сотрудники библиотеки совместно с Александром Федикиным — самым известным нашим читателем — провели программу «Культурный калейдоскоп». Вниманию слушателей были представлены стихи Есенина, Асадова, Рождественского, Твардовского и других наших замечательных поэтов, — сказала Марина Петелина.
Напомним, что библиотека №130 расположена по адресу улица Краснодарская, 20/1. (мю)
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