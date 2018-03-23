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Школьники из Митина стали лауреатами фестиваля «Россия — твоя и моя!»
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Школьники из Митина стали лауреатами фестиваля «Россия — твоя и моя!» 

Управа района Митино 45 минут назад
Фото: Управа района Митино
Воспитанники Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» Митина стали лауреатами и дипломантами II открытого городского фестиваля народного творчества для детей и юношества «Россия — твоя и моя!».
В номинации «Инструментальный жанр» воспитанница студии «Ноточка» (педагог Марина Сергеева) Елизавета Пишванова стала лауреатом III степени (возрастная категория 8–10 лет). Воспитанники студии «Соло» (педагог Илья Цуканов) Владимир Будниченко и Федор Духанин стали дипломантами.
В номинации «Вокальный жанр» награды привезли ребята фольклорной студии «Грушица». В коллективных выступлениях воспитанники педагога Юлии Гельман стали лауреатами III степени и дважды дипломантами. В сольных выступлениях: Валерия Елизарова — лауреат I степени, Иветта Кушнарева, Иван Анисин и Амина Жиганшина — лауреаты III степени, Мария Анисина и Анна Кузьмина — дипломанты.
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» были представлены работы воспитанников двух наших педагогов. Работы ребят из дизайн-студии «Стиль» (педагог Надежда Егорова) «текстильная кукла» и работа в технике валяние получили дипломы лауреатов III степени, две куклы в русском народном костюме взяли дипломы I и III степени. Работы воспитанников дизайн-студии (педагог Мария Ватулина) были представлены в трех техниках — лепка, керамика, бумажное конструирование. Одна работа стала лауреатом II степени, шесть работ — лауреатами III степени. (ср)
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