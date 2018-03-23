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Возле Речного вокзала начали продавать вербу по 50 рублей за пучок
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Возле Речного вокзала начали продавать вербу по 50 рублей за пучок 

ngs.ru 45 минут назад
Фото: ngs.ru
На улицах Новосибирска начали продавать веточки вербы — важный атрибут православного праздника Вербное воскресенье, который отмечается на следующей неделе.
Торговцев вербой корреспондент НГС заметила вечером 23 марта возле станции метро «Речной вокзал». Небольшой пучок распустившейся вербы, привезённой с Алтая, здесь можно купить за 100 рублей. Ещё нераспустившаяся новосибирская верба стоит в два раза дешевле.
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, отмечается в шестое воскресенье Великого поста, за неделю до Пасхи. В этом году Вербное воскресенье выпадает на 1 апреля. Верба символизирует пальмовые ветви, которыми люди, по преданию, устилали дорогу Иисусу Христу во время его въезда в Иерусалим на осле. В праздник верующие по традиции освящают веточки вербы в церкви, а после хранят их и украшают ими иконы.
Пасха в этом году отмечается 8 апреля, Великий пост продлится до седьмого. Сейчас во многих заведениях Новосибирска предлагают постное меню — без мяса и животных жиров.
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