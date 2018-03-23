Концерт «Весна-красна идет!» состоится в Измайлове

Коллективы Центра культуры и спорта «Измайлово» выступят 31 марта в музыкальном весеннем представлении.

Эстрадно-народная студия «Серебрянка» и музыкальная студия «ДоМиСоль» в рамках районной программы «Наш дом — Измайлово, дом моей семьи» в последний день марта выступят перед жителями района.

Москвичи увидят красочные номера одних из лучших коллективов, которые работают в ЦКС «Измайлово». Дети и взрослые покажут мастерство хорового и сольного пения, игры на народных ударных инструментах, исполнения танцев.

Помимо этого зрителей приобщат к истокам традиционной русской культуры через народные игры и прибаутки. Также в этот день будет множество и современных музыкальных номеров, которые исполнят звезды эстрады.

Яркое весеннее шоу «Весна-красна идет!» с множеством разнообразных номеров не оставят равнодушными зрителей от мала до велика.

Начало концерта в 18 часов по адресу: ул. 5-я Парковая, д. 10.

Вход свободный.