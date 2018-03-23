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Концерт «Весна-красна идет!» состоится в Измайлове
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Концерт «Весна-красна идет!» состоится в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 42 минуты назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Коллективы Центра культуры и спорта «Измайлово» выступят 31 марта в музыкальном весеннем представлении.
Эстрадно-народная студия «Серебрянка» и музыкальная студия «ДоМиСоль» в рамках районной программы «Наш дом — Измайлово, дом моей семьи» в последний день марта выступят перед жителями района.
Москвичи увидят красочные номера одних из лучших коллективов, которые работают в ЦКС «Измайлово». Дети и взрослые покажут мастерство хорового и сольного пения, игры на народных ударных инструментах, исполнения танцев.
Помимо этого зрителей приобщат к истокам традиционной русской культуры через народные игры и прибаутки. Также в этот день будет множество и современных музыкальных номеров, которые исполнят звезды эстрады.
Яркое весеннее шоу «Весна-красна идет!» с множеством разнообразных номеров не оставят равнодушными зрителей от мала до велика.
Начало концерта в 18 часов по адресу: ул. 5-я Парковая, д. 10.
Вход свободный.
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