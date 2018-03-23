Марго Робби расскажет шекспировские новеллы на женский лад

Компания ABC совместно с продюсерской компанией Марго Робби Lucky Chapp Entertainment запускают 10-серийный проект, состоящий из новелл Шекспира. Все истории будут пересказаны с женской точки зрения и адаптированы для современного зрителя. В эпизодах будут представлены точки зрения писателей, представляющих различные культуры и области Австралии.

Проект возглавит женская команда. Управляющий директор ABC Studios International Кели Ли рассказала: «ABC Studios International очень рада быть партнером в этом уникальном проекте. Эта постановка станет шансом создать что-то классическое, но в то же время смелое, оригинальное и современное. Произведения Шекспира являются знаковыми, но мы их представим такими, какими вы их раньше не видели»

Съемки проекта начнутся в конце 2018 года в Австралии.