Для жителей района проведут более 60 спортивно-досуговых мероприятий

Центр досуга «НЕО-XXI Век» организует ряд спортивно-досуговых мероприятий для жителей района Бирюлево Западное с апреля по июнь этого года.

Местные власти согласовали календарный план мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с жителями на второй квартал этого года. Согласно плану, с апреля по май в районе планируется провести 66 мероприятий.

Для жителей района всех возрастов сотрудники центра досуга подготовят конкурсы, спортивные состязания, квесты, а также мастер-классы, литературные вечера, художественные выставки, тренинги и деловые игры.

С полным перечнем событий можно ознакомиться во вложении.