Ещё
Для жителей района проведут более 60 спортивно-досуговых мероприятий
Далее:
Читайте также:
Ещё

Для жителей района проведут более 60 спортивно-досуговых мероприятий 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Центр досуга «НЕО-XXI Век» организует ряд спортивно-досуговых мероприятий для жителей района Бирюлево Западное с апреля по июнь этого года.
Местные власти согласовали календарный план мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с жителями на второй квартал этого года. Согласно плану, с апреля по май в районе планируется провести 66 мероприятий.
Для жителей района всех возрастов сотрудники центра досуга подготовят конкурсы, спортивные состязания, квесты, а также мастер-классы, литературные вечера, художественные выставки, тренинги и деловые игры.
С полным перечнем событий можно ознакомиться во вложении.
Управа района Бирюлево Западное: последние новости
О творчестве Марка Захарова поговорят на встрече «Дневного сеанса» «Дружба» проведет весенний мастер-класс серии «Я - художник» В центре досуга «НЕО – 21 ВЕК» откроется экспозиция с работами воспитанников районных изостудий
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых9
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Как снимался сериал «Золотая орда»25
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни77
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение