Ещё
«День селёдки-2018» в Калининграде будут праздновать три дня
Далее:
Читайте также:
Ещё

«День селёдки-2018» в Калининграде будут праздновать три дня 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
14 апреля на набережной Петра Великого в Калининграде Музей Мирового океана проведёт «День селедки— 2018» — двенадцатый по счету. В этом году праздник впервые будут отмечать несколько дней.
Как рассказал в программе «Доброе утро, Калининград» заместитель директора музея Алексей Буданов, 14 апреля пройдёт торжественное шествие, однако интерактивные площадки и гастрономические ларьки откроются 13 апреля и завершат работу 15 числа.
«Мы думали, как изменить формат. Потому что, практически, всегда один сценарий. Горожане советуют привнести что-то новое. И мы собрались. Подумали и решили, что неплохо бы делать «День селёдки» три дня. Будет как традиционная программа, так и гастрономическая, ориентированная на молодёжь до 20-25 лет, скажем так. Мы ожидаем, что семьи нас посетят до 18 часов, будет семейный отдых, а после шести вечера придёт молодёжь. Для них будут играть стильные творческие коллективы Калининграда. Может, пригласим поляков и литовцев», — сказал Буданов.
По мнению организаторов, увеличение длительности фестиваля позволит празднику выйти на новый качественный уровень. В ближайшие дни Музей Мирового океана утвердит программу мероприятий.
Вести Калининград: последние новости
В главной военно-морской гавани Балтийского флота шли голосовать целыми семьями Как голосуют в Славске Актёр Александр Балуев: «Калининградская область — идеальное место для съёмок фильмов о природе, войне и мире»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых9
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Как снимался сериал «Золотая орда»25
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни77
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение