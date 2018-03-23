«День селёдки-2018» в Калининграде будут праздновать три дня

14 апреля на набережной Петра Великого в Калининграде Музей Мирового океана проведёт «День селедки— 2018» — двенадцатый по счету. В этом году праздник впервые будут отмечать несколько дней.

Как рассказал в программе «Доброе утро, Калининград» заместитель директора музея Алексей Буданов, 14 апреля пройдёт торжественное шествие, однако интерактивные площадки и гастрономические ларьки откроются 13 апреля и завершат работу 15 числа.

«Мы думали, как изменить формат. Потому что, практически, всегда один сценарий. Горожане советуют привнести что-то новое. И мы собрались. Подумали и решили, что неплохо бы делать «День селёдки» три дня. Будет как традиционная программа, так и гастрономическая, ориентированная на молодёжь до 20-25 лет, скажем так. Мы ожидаем, что семьи нас посетят до 18 часов, будет семейный отдых, а после шести вечера придёт молодёжь. Для них будут играть стильные творческие коллективы Калининграда. Может, пригласим поляков и литовцев», — сказал Буданов.

По мнению организаторов, увеличение длительности фестиваля позволит празднику выйти на новый качественный уровень. В ближайшие дни Музей Мирового океана утвердит программу мероприятий.