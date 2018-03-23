Ещё
Для школьников из Хорошево-Мневников устроили «Арт-день»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Для школьников из Хорошево-Мневников устроили «Арт-день» 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Специалисты культурного центра «Феникс» провели творческое мероприятие «Арт-день» для учащихся школы № 138 района Хорошево-Мневники.
— Ребята с интересом и задором раскрасили во все цвета радуги заготовки, на которых потом, как по волшебству, проступили заранее нарисованные парафином фигурки животных, птиц и рыб. Не менее увлеченно школьники оживили гипсовые фигурки, сделав их яркими и объемными с помощью красок. Но больше всего детям понравилась общая творческая работа, в ходе которой они с помощью пальцев и красок дорисовали картины, — рассказали в пресс-службе КЦ «Феникс».
Специалисты уверены, что такие праздники не только дарят детям удовольствие, но и развивают их творческие способности. (вт)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
Заявления на выдачу материнского капитала будут принимать специалисты центра «Мои документы» Хорошево-Мневников «Один день с театром» проведут во Дворце творчества на Маршала Тухачевского В библиотеке на Паршина режиссер прочтет лекцию о научном кино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых9
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Как снимался сериал «Золотая орда»25
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни77
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение