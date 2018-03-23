Для школьников из Хорошево-Мневников устроили «Арт-день»

Специалисты культурного центра «Феникс» провели творческое мероприятие «Арт-день» для учащихся школы № 138 района Хорошево-Мневники.

— Ребята с интересом и задором раскрасили во все цвета радуги заготовки, на которых потом, как по волшебству, проступили заранее нарисованные парафином фигурки животных, птиц и рыб. Не менее увлеченно школьники оживили гипсовые фигурки, сделав их яркими и объемными с помощью красок. Но больше всего детям понравилась общая творческая работа, в ходе которой они с помощью пальцев и красок дорисовали картины, — рассказали в пресс-службе КЦ «Феникс».

Специалисты уверены, что такие праздники не только дарят детям удовольствие, но и развивают их творческие способности. (вт)