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Губернатор внес в Заксобрание кандидатуру уполномоченного по правам ребенка
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Губернатор внес в Заксобрание кандидатуру уполномоченного по правам ребенка 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Сегодня губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин внёс в Заксобрание ЯНАО кандидатуру уполномоченного по правам ребёнка — это Данило Трубицын.
Совет Законодательного Собрания округа назначил дату внеочередного заседания на 4 апреля. В повестку внесен один вопрос — о назначении уполномоченного.
Трубицын Данило Александрович родился 24 февраля 1980 года в Пермской области. Образование высшее юридическое. Окончил с отличием Тюменский юридический институт МВД РФ, кандидат юридических наук. Работал в органах следствия и прокуратуры Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Напомним, Виталий Орешкин — бывший уполномоченный по правам ребенка — сложил свои полномочия в связи с семейными обстоятельствами.
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