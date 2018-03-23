Губернатор внес в Заксобрание кандидатуру уполномоченного по правам ребенка 

Сегодня губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин внёс в Заксобрание ЯНАО кандидатуру уполномоченного по правам ребёнка — это Данило Трубицын.
Совет Законодательного Собрания округа назначил дату внеочередного заседания на 4 апреля. В повестку внесен один вопрос — о назначении уполномоченного.
Трубицын Данило Александрович родился 24 февраля 1980 года в Пермской области. Образование высшее юридическое. Окончил с отличием Тюменский юридический институт МВД РФ, кандидат юридических наук. Работал в органах следствия и прокуратуры Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Напомним, Виталий Орешкин — бывший уполномоченный по правам ребенка — сложил свои полномочия в связи с семейными обстоятельствами.