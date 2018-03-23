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Обучающийся центра «Лидер» выступил на гала-концерте конкурса «Джазовая весна-2018»
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Обучающийся центра «Лидер» выступил на гала-концерте конкурса «Джазовая весна-2018» 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Во Дворце пионеров на Воробьевых горах состоялся гала-концерт лауреатов Городского открытого фестиваля-конкурса «Джазовая весна». Мероприятие пришло в рамках городской конкурсной программы «Новые вершины».
Основными задачами конкурса являлось повышение художественного уровня вокального исполнения обучающимися музыкальных произведений различных стилей, жанров и форм, а также эстетическое воспитание и формирование культуры восприятия музыки на основе произведений различных стилей и жанров.
На гала-концерте выступил обучающийся по классу фортепиано центра «Лидер» Егор Новиков, который стал лауреатом первой степени. «Поздравляем Егора и его педагога Льва Менделевича Украинского с большой победой! Желаем дальнейших творческих находок и удач», — добавляет пресс-служба «Лидера».
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