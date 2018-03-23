В 2018 году разработка концепции воронежского фестиваля «Город-сад» подешевеет на треть 

Стоимость работ составит 2 млн рублей. Стоимость разработки концепции фестиваля «Город-сад» в 2018 году составит 2 млн рублей, что на треть меньше, чем годом ранее. Аукционную документацию опубликовали на портале госзакупок в четверг, 22 марта. Фестиваль пройдет в Воронежском центральном парке и продлится четыре дня. С датами заказчик торгов — региональный департамент природных ресурсов и экологии — пока не определился. Максимальная стоимость работ составляет 2 млн рублей. Аукцион состоится 16 апреля. Конкурсная комиссия будет учитывать предложенную участниками торгов стоимость работ, их квалификацию и опыт по разработке концепций и организации и проведению эколого-просветительских мероприятий, фестивалей, форумов и выставок-ярмарок, а также количество уже заключенных государственных или муниципальных контрактов. Победитель аукциона должен будет разработать архитектурно-творческую концепцию фестиваля, дизайн-проект и сценарий. В конкурсной документации оговаривается, что на фестивале должно быть представлено не менее трех конкурсных садов, авторские права на которые принадлежат ландшафтным дизайнерам международного уровня, а также не менее трех флористических экспозиций дизайнеров всероссийского уровня. Так же на выставке представят не менее трех выставочных экспозиций из овощей и фруктов, созданных дизайнерами всероссийского уровня. Выставка-ярмарка «Воронеж — город-сад», переименованная 2016 году в «Воронеж — сад», является одним из любимых мероприятий Дня города и самым посещаемым. В первый раз выставка развернулась в 2010 году. И если поначалу ей хватало места на площади Ленина, то позже она переехала на более просторную Советскую площадь, а в 2017 году — в Центральный парк. За четыре дня в сентябре ее посетила почти четверть населения Воронежа — 220 тыс. человек. Елена Гончарова