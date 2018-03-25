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«Несолидно»: на Каннском кинофестивале запретили делать селфи
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«Несолидно»: на Каннском кинофестивале запретили делать селфи 

Eva.ru 25 марта 2018
Фото: Eva.ru
Фотографирование себя любимых на Каннском кинофестивале — дурной тон. Так решил его программный директор Тьерри Фремо. Он считает, что селфи на столь торжественном мероприятии неуместны. Он давно обращал внимание на эту «проблему» и, наконец, добился результата. С этого года на смотре запрещено делать такие снимки.
9 мая во французских Каннах откроется 71-й кинофестиваль, закрытие которого планируется 20 мая. Перечень лент, которые прошли конкурсный отбор, огласят 12 апреля. Мероприятие традиционно соберет «сливки» общества — его планируют посетить многие звезды кинематографа. Интересным он является и для миллионов кинозрителей. Но селфи артистов мы больше не увидим — их делать запрещено.
Президент Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо отметил, что фотографирование самих себя не только выглядит неуместно на светском мероприятии, но и замедляет процесс прохода знаменитостей по красной ковровой дорожке, а также создает беспорядок. Он подчеркнул, что снимки должны делать профессиональные фотографы, которых на смотре будет достаточное количество.
Любители кино отреагировали на новшества 2018 года: «Все, Боня может расслабиться, селфи под запретом, что будет в ее Инстаграме теперь?» «И правильно, пусть профессиональные фотографы делают снимки». «А что такого? Не пойму. Почему нельзя самим себя фотографировать?» «А что Вика Боня вообще там забыла? В прошлом году пришла на праздник, хотя не актриса вроде».
«Согласна, станут эти звезды и давай себя снимать, позор общества». «Хорошо, что запретили, действительно смешно смотрятся эти дамы, которые себя сами фотографируют с умным видом». «Согласна, несолидно все эти селфи выглядят». «Смешные решения, неужели нет более важных задач, кроме как селфи запрещать?» Также Фремо также планирует запретить утренние пресс-показы до официальной премьеры, что значит, что критики и журналисты будут знакомиться с фильмами одновременно. Таким образом он намерен повысить значимость и престиж вечерних премьерных показов.
Известно, что для селфи звезды шоу-бизнеса и люди, далекие от него, пытаются выглядеть наилучшим образом. Жительница Великобритании недавно показала позу, которая визуально делает человека более стройным на фотографиях.
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