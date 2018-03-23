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Встречу с писателем Валентином Постниковым организовали в местной читальне
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Встречу с писателем Валентином Постниковым организовали в местной читальне 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Мероприятие «Книга дарит радость» состоялось в местной библиотеке в минувший четверг, 22 марта.
На встрече, посвященной «Неделе детской и юношеской книги», учащиеся школ №№ 1998, 998, 1034 и 1929 поучаствовали в викторине по вселенной Гарри Поттера писательницы Джоан Роулинг. Кроме того, для школьников организовали встречу с детским писателем, членом Союза писателей России, лауреатом премий «Золотое перо», «Эврика» и «Артиада» Валентином Постниковым. Писатель рассказал школьникам о своем творчестве, прочитал «именные» стихотворения и показал фрагменты тележурнала «Ералаш», снятые по его сценариям.
— Замечательная творческая встреча. Валентин Постников рассказал нашим гостям о преемственности профессии в его семье, показал отрывки «Ералаша», после чего мы устроили небольшую авторграф-сессию. Встреча с писателем стала частью праздничной «Недели детской и юношеской книги», которую отмечают в нашей стране с 1944 года. Также на следующей неделе к нам в гости придет детская писательница Елена Хрусталева, поэтому приглашаем всех желающих, — отметила заведующая библиотекой Светлана Бурмистрова.
Фото: библиотека №150.
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