Библиотеки ЗАО приняли участие в III Московском культурном форуме

Сегодня в ЦВЗ «Манеж» состоялось открытие ежегодного Московского культурного форума. Участниками проекта, стали и представители Западного округа столицы. Библиотека №197 имени Анны Ахматовой представила уникальный формат SMART— библиотеки.

Ирина Артюшина , сотрудник «Sirius VR»: Мы занимаемся разработкой приложений дополненной виртуальной реальности. Вместе с библиотеками ЗАО, мы постарались внедрить эти технологии в процесс обучения. На стенде вы видите устройство, которое представлено в игровом режиме. Оно позволяет сканировать человека и создать его трёхмерную модель, которую затем можно рассмотреть на смартфоне или в специальных очках. В мае в библиотеке Анны Ахматовой будет представлено полноценное готовое решение, которое будет применяться в образовательных целях. В том числе в школах и для самостоятельного использования.

А чем именно полезна новинка?

Сегодня из хранилища книг библиотека становятся своего рода навигатором в мире информации. Кроме того, она помогает своим посетителям получить доступ к технологиям. В частности и нашей 3-D программе, которая способна сделать обучающий процесс более интерактивным. Её возможности подойдут для разных предметов. Технология позволит детям глубже соприкоснуться с объектом исследования, получить больше эмоций и легче запомнить материал, сохраняя контакт с реальностью настоящей.