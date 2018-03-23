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Библиотеки ЗАО приняли участие в III Московском культурном форуме
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Библиотеки ЗАО приняли участие в III Московском культурном форуме 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Сегодня в ЦВЗ «Манеж» состоялось открытие ежегодного Московского культурного форума. Участниками проекта, стали и представители Западного округа столицы. Библиотека №197 имени Анны Ахматовой представила уникальный формат SMART— библиотеки.
Ирина Артюшина, сотрудник «Sirius VR»: Мы занимаемся разработкой приложений дополненной виртуальной реальности. Вместе с библиотеками ЗАО, мы постарались внедрить эти технологии в процесс обучения. На стенде вы видите устройство, которое представлено в игровом режиме. Оно позволяет сканировать человека и создать его трёхмерную модель, которую затем можно рассмотреть на смартфоне или в специальных очках. В мае в библиотеке Анны Ахматовой будет представлено полноценное готовое решение, которое будет применяться в образовательных целях. В том числе в школах и для самостоятельного использования.
А чем именно полезна новинка?
Сегодня из хранилища книг библиотека становятся своего рода навигатором в мире информации. Кроме того, она помогает своим посетителям получить доступ к технологиям. В частности и нашей 3-D программе, которая способна сделать обучающий процесс более интерактивным. Её возможности подойдут для разных предметов. Технология позволит детям глубже соприкоснуться с объектом исследования, получить больше эмоций и легче запомнить материал, сохраняя контакт с реальностью настоящей.
В объектив нашей камеры также попали стенды Мастерской Петра Фоменко и Театра на Юго-Западе, которые знакомили гостей форума со своим репертуаром и приглашали на спектакли. Культурный центр «Рублёво» провёл творческие мастер-классы по изготовлению цыганских украшений и оригинальной росписи подков. Все желающие могут стать участниками III Московского культурного форума до 25 марта.
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