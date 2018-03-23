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Гагарина, Меладзе, Киркоров и другие знаменитости пообщаются со зрителями за кулисами шоу «Звезды Русского Радио»
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Гагарина, Меладзе, Киркоров и другие знаменитости пообщаются со зрителями за кулисами шоу «Звезды Русского Радио» 

Passion.ru 56 минут назад
Фото: Passion.ru
Концерт будут вещать на всю страну, а атмосферу эфира создадут диджеи «Русского Радио» Антон Юрьев, Алексей Сигаев, Макс Орлов и другие. Звездными ведущими концерта станут Николай Басков и Елена Север.
Выступать на сцену выйдет более трех десятков звезд российской эстрады, в числе которых Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Полина Гагарина и многие другие! Но самое приятное, что все они не только исполнят любимые хиты, но и в продолжение прямого эфира будут взаимодействовать с залом и после — за кулисы пригласят зрителей, чтобы лично с ними окунуться в атмосферу, царящую на бэкстейдже.
Трансляция концерта состоится в эфире «Русского Радио», а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках, а билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте фестиваля.
Фото: пресс-служба; Starface
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