Весенние каникулы-2018: куда пойти с детьми в Казани

Навруз

24 марта в 10.00 Праздник весеннего равноденствия отметят в конноспортивном комплексе «Казань» 24 марта. В этот день азербайджанцы, афганцы, казахи, кыргызы, башкиры, таджики туркмены, узбеки, турки представят национальную кухню и творческие номера. Лучшие повара приготовят плов и шашлык по рецептам разных народов. Кроме того, на празднике будет работать «Открытый микрофон», взять который смогут все желающие. Также гости смогут принять участие в различных играх и конкурсах. Начало праздника в 10.00, официальное открытие в 12.00.

Детский праздник в ТЦ «Порт»

25 марта в 12.00 Специально для детей надуют батут, а приглашённые художники помогут детям преобразиться в любимых зверей, супергероев и персонажей мультфильмов с помощью аквагрима. Вход свободный.

День весеннего равноденствия

25 марта в 12.00 День весеннего равноденствия отпразднуют в Горкинско-Ометьевском лесу. В программе — хороводы, танцы, игры в ручеек.

Музей естественной истории РТ Каникулярный квест

24 марта — 3 апреля

Познакомиться с древними обитателями морей, узнать об одном из самых крупных рыбоядных динозавров, разгадать ключевое слово и насладиться путешествием по двенадцати залам музея вам поможет квест с путеводителем «Приключения Акватошки», посвященный Всемирному дню воды. При себе обязательно иметь карандаш или ручку.

Стоимость: для школьников 80 руб. ; студентов и пенсионеров 100 руб. ; взрослым 250 рублей.

Всемирный День Воды

24-25 марта с 11.00 до 16.00 В программе: квест по залам музея с путеводителем, встреча с дайверами, мастер-классы

Стоимость: для школьников 80 руб. ; студентов и пенсионеров 100 руб. ; взрослым 250 рублей.

Встреча с казанскими дайверами

24 марта в 14.00 Они расскажут о своих погружениях в морские глубины, а участники встречи смогут не только познакомиться с дайверским снаряжением, но и примерить его.

Вход свободный.

Мастер-класс по декупажу

24 марта в 15.00 На мастер-классе научат декорировать подсвечники своими руками.

Стоимость: 350 рублей. Предварительная запись обязательна.

Научное шоу «Волшебная Вода»

25 марта в 13.00 Посетители увидят «чудеса», которые каждый день творит вода на нашей планете и в нашей жизни.

Стоимость билетов: детский — 200 рублей, взрослый — 350 рублей.

Занятия с микроскопами

25 марта в 14.00 На занятии дети смогут увидеть под микроскопом клетки растений, познакомиться со строением зерновки, пыльника, корневого чехлика и проводящих тканей стебля.

Стоимость: 300 рублей. Предварительная запись обязательна

Мастер-класс по живописи

25 марта, 1 апреля в 14.00 На мастер-классе под руководством преподавателя посетители смогут освоить работу с разными материалами, такими как: масло, акварель, гуашь, пастель, уголь, и узнают интересные нюансы разных техник рисования.

Стоимость билетов: детский — 400 рублей, взрослый — 800 рублей. Предварительная запись обязательна.

31 марта в 15.00 Мастер-класс по фоамирану «Цветы весны»

На мастер-классе посетители смогут своими руками создать цветочную заколку из пластичной замши.

Стоимость: 350 рублей. Предварительная запись обязательна.

1 апреля в 13.00 Интерактивное научное шоу «Научные шалости»

Программа посвящена самому веселому празднику «День смеха». Что будет, если смешать… Жевательную резинку с пластилином? Клей с вареньем? Кофе с замороженным углекислым газом? Можно ли сделать газировку из яиц? Ведущий первоапрельского научного шоу раскроет эти секреты для своих посетителей.

Стоимость билетов: детский — 200 рублей, взрослый — 350 рублей.

Национальный музей РТ 26-27 марта

Музейное занятие «В гостях у волшебных татарских узоров»

Увлекательное музейное занятие дает возможность познать язык татарского орнамента, раскрыть его секреты. Удивительные узоры можно увидеть на татарских костюмах, на красочно вышитых полотенцах, на кожаных ичигах и других изделиях.

26 марта

Мастер-класс «Напиши свое имя арабской вязью»

Арабская каллиграфия всегда вызывает большой интерес. Разнообразие и красота различных типов арабских шрифтов завораживает и удивляет. Мы приглашаем вас познакомиться с историей появления алфавита и научиться писать свое имя арабскими буквами.

28 марта

Интерактивное музейное занятие «Утка в руке и на поводке… »

Музейное интерактивное занятие для младших и средних школьников, которое вызовет интерес к предметам прошлого, расширит словарный запас, воспитает интерес к русскому народному быту и фольклору. Ребята узнают об истории утюга, познакомятся со старинными способами глажения белья с помощью рубеля и скалки. Зрителям будет представлена коллекция цельнолитых и угольных утюгов.

Мастер-класс «Вышивка тамбурным швом»

Вышивка — очень творческий и увлекательный процесс. Тамбурный шов — одна из разновидностей ручных швов. Он напоминает цепочку. Его даже иногда так и называют «цепочка». Под руководством мастерицы дети смогут сделать платочек и украсить его узором, вышитым тамбурным швом.

29 марта

Интерактивное музейное занятие «Огонь былых сражений, костров бивачных дым… »

Занятие знакомит с организацией, вооружением и повседневной жизнью русской армии эпохи наполеоновских войн. Оно сопровождается практическими рекомендациями и заданиями по воинскому снаряжению, а также занимательной викториной.

30 марта

Музейное занятие с мастер-классом «ПервоКлассное путешествие»

Главный герой занятия — Домовенок Музя, который вместе с ребятами совершит путешествие по «Древней истории Татарстана».

Ребята услышат интереснейший рассказ от гончара, познакомятся с национальным костюмом и украшениями татарских женщин с помощью новоделов и примут участие в мастер-классах.

31 марта

Интерактивное музейное занятие «Скрипичный ключ»

Ребята отправятся в увлекательное путешествие вместе с музейным персонажем Мистером Диезом. В процессе занятия юные друзья узнают о самых древних музыкальных инструментах, поиграют в музыкально-дидактические игры, а также смогут изготовить свой собственный музыкальный инструмент.

1 апреля

Игра-путеводитель «Музейный бум»

Всех желающих ждет шуточная квест-игра «Бегемот», а юным посетителям будет предложена увлекательная и познавательная игра-путеводитель по экспозиции музея «Музейный Бум: Путешествие в древность».

В 15.00 в рамках клуба «Споемте, друзья» все желающие смогут спеть и послушать популярные песни.