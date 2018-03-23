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«Каннские львы» устроят екатеринбуржцам рекламные выходные
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«Каннские львы» устроят екатеринбуржцам рекламные выходные 

АиФ Урал 45 минут назад
Фото: АиФ Урал
С 23 по 25 марта в Столице Урала пройдет самый ожидаемый фестиваль креативной рекламы, об этом сообщает в пятницу, 23 марта, «АиФ-Урал».
Фестиваль «Каннские львы в Екатеринбурге» пройдет в Ельцин центре с 23 по 25 марта. В рамках мероприятия зрителей ждут полтора часа рекламы. На экранах покажут ролики-победители 64 Международного фестиваля креативности «Каннские львы» (Cannes Lions International Festival of Creativity).
Открытие пройдет уже сегодня — 23 марта, в Center Club. Вечеринка станет одной из главных частей фестиваля. Для зрителей устроят премьерный показ роликов-победителей «Каннских львов». Кроме того, гостей мероприятия ждет дискуссия о трендах в современной рекламе, в которой примут участие известные екатеринбургские и московские рекламщики, обсуждение призеров фестиваля и награждение победителей в номинации «Молодые львы». Не обойдется этот вечер без музыки и танцев, диджеи сыграют для пришедших музыкальные сеты из известных рекламных джинглов.
Увидеть полуторачасовую программу роликов-победителей «Каннских львов» можно будет 24 и 25 марта в конференц-зале «Ельцин Центра». В субботу сеансы пройдут в 14, 16 и 18.00, а в воскресенье — в 18.00. Стоимость билетов — 400 рублей. Приобрести их можно на сайтах: https://radario.ru/events/241031 и https://radario.ru/events/241034.
Помимо показов роликов организаторы подготовили для профессионалов отрасли и всех любителей рекламы ряд других мероприятий, на которых можно будет не только увидеть лучшие экземпляры, но и обсудить новейшие маркетинговые тренды и технологии, а также завести полезные знакомства в рекламном сообществе города.
Отметим, что международный фестиваль «Каннские львы» — одно из ярких и значимых событий в рекламной индустрии. Эта ежегодная премия — наиболее престижная в области рекламы и маркетинга. В 2017 году в Каннах собрались более 13 000 делегатов, было продемонстрировано рекордное количество работ — более 41 000. Российские компании показали отличный результат и увезли из Канн десять Львов, включая награды в самых престижных категориях. По традиции, один из призов получили екатеринбургские креативщики.
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