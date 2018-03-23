Глава Адыгеи поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Сегодня в Государственной филармонии РА состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню работника культуры. В мероприятии принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Перед началом торжества глава республики осмотрел выставку достижений мастеров декоративно-прикладного искусства, художников, работников библиотечного дела, дизайнеров и театральных деятелей. Мурат Кумпилов также пообщался с художниками республики и пообещал оказать поддержку их профессиональному союзу.

Приветствуя участников мероприятия, глава Адыгеи отметил, что культура во все времена служила основным отличительным признаком человеческого общества, была и остается неотъемлемой частью духовного наследия любого этноса, его бесценным достоянием, бережно передающимся от поколения к поколению.

«Как в декабре отметил на заседании Совета при Президенте по культуре и искусству наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин : «Вопросы культуры — не только многогранные и сложные. Они имеют определяющее значение практически для всей нашей жизни: для экономики, образования, технологического развития, обеспечения суверенитета». Именно поэтому, повседневный труд работников культуры очень важен, заслуживает большого признания и почета», — сказал Глава РА.

Мурат Кумпилов поблагодарил деятелей культуры за преданность своему делу, отметив, что они служат делу сохранения и умножения историко-духовного достояние региона, обеспечивают доступ к культурным ценностям страны и мира, представляют культуру Адыгеи в России и за рубежом. Внедрение инноваций позволяет достичь значимых результатов библиотекам, которые активно подключаются к Национальной электронной библиотеке.

Глава Адыгеи отметил, что руководство республики многое делает для поддержки талантов, укрепления материально-технической базы учреждений культуры, повышения заработной платы. Мурат Кумпилов также считает, что в этом процессе помощь бизнес-структур имеет огромное значение для общества, служит достойным примером социальной ответственности и корпоративной благотворительности. Одним из таких примеров является реставрация здания Пушкинского народного дома, проводимая за счет спонсорских средств компании «ВОЛМА».

В ходе торжества Мурат Кумпилов вручил государственные награды республики. За особые заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд высшей наградой региона — медалью «Слава Адыгеи» награждены член Союза художников России Ася Еутых и хормейстер МБУК «Творческое объединение „Звонница“ Наталья Уварова

За вклад в развитие искусство почетное звание „Народный артист РА“ присвоено артисту драмы — ведущему мастеру сцены ГБУК города Москвы „Московского театра „Школа современной пьесы“ Саиду Багову и артисту-вокалисту Камерного музыкального салона ГБУ РА „Государственная филармония РА“ Миремхан Нагоевой. Всего 16 лучших работников культуры удостоены государственных наград республики.

Собравшихся с профессиональным праздником также поздравил председатель республиканского парламента Владимир Нарожный

После официальной части состоялся праздничный концерт, подготовленный ведущими творческими коллективами и театральными труппами республики.