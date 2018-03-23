Магазин «Магнит» атакуют ради игрушек с мультяшками

Вы думали, когда в «Пятерочке» раздавали ластики с «Троллями», был ажиотаж? Или, может, что настоящая борьба была за прилипал в «Дикси» ? Теперь все это детский лепет, так как в «Магните» люди по-настоящему дерутся за игрушки с героями студии DreamWorks.

Акция «Маленькие герои ищут друзей», где за собранные наклейки дают большую скидку на кружку и игрушку с любимыми мультяшками, началась давно. Но из-за большого спроса «Магнит» решил закончить ее пораньше — не в мае, а 17 апреля. И началось.

Люди теперь абсолютно уверены, что именно им игрушка не достанется (хотя организаторы обещают, что товаров хватит на всех). Поэтому сегодня в Краснодаре ранним утром началась давка. Только открылись двери магазина, как около двух десятков человек ринулись прямо к стенду с игрушками.

Примерно об этом же пишут жители Башкирии, Буденновска, Вологды и других российских городов.

Просто посмотрите:

Источник: СВОЁ ТВ СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Или вот крайние меры продавцов:

Всего в наборе 10 игрушек с героями мультиков «Кунг-фу панда», «Как приручить дракона», «Босс-молокосос» и других работ студии DreamWorks. Обычная цена набора — 1499, а с достаточным количеством собранных наклеек всего 99 рублей. И родители готовы на все, чтобы добыть детям все 10.

Администрация сети магазинов «Магнит» принимает все возможные меры для сдерживания паники. В ближайшие дни в магазины обещают завезти еще 1,5 миллиона игрушек, чтобы ни один ребенок не остался обиженным.

Будем надеяться, что так и будет! Иначе эта атака зомби-родителей сметет все на своем пути!

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