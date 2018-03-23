Неравнодушный фотограф увлекся деревенскими подростками и прославил их

Братья из изолированного поселка Селбридж, Ирландия, стали звездами модной индустрии, сообщает Metro.

Фотограф и кинорежиссер Перри Огден снимал Пэдди и Лиама Доран на протяжении нескольких лет их жизни в традиционной этнической общине Irish Traveller и выпустил книгу под названием Paddy & Liam, посвященную взрослению братьев.

Ранее фотографии двух рыжеволосых подростков неоднократно появлялись в знаменитых изданиях по всему миру, в том числе в итальянском Vogue. «Культура общины Traveller всегда была мне интересна. Я начал фотографировать ребят много лет назад и понял, что позже смогу сделать книгу о периоде превращения мальчиков в мужчин со всеми характерными для этого возраста открытиями и страстями», — рассказал о своей работе фотограф.

Благодаря снимкам Огдена, братья, которым сейчас 16 и 17 лет, построили успешную карьеру в модельном бизнесе. Они снимаются для брендов Fred Perry, Burberry и H&M.

В книге Paddy & Liam мальчики запечатлены в диких ирландских пейзажах, на охоте с собаками и верхом.

В марте фотограф Мучири Фрейм устроил фотосессию для пары бездомных людей в Найроби, Кения, нарядив их в моделей. Счастливая пара, живущая в ужасающих условиях, вдохновила фотографа, и он решил сделать им подарок в виде серии фотографий. Для съемки Фрейм отыскал подходящую одежду и сделал Вирджинии макияж.

«Под всей этой грязью, лохмотьями и невнятными речами скрываются прекрасные люди, которые могут быть такими же, как и все остальные, если бы мы только дали им такою возможность», — прокомментировал автор.