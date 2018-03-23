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В Музее Мирового океана выбрали стекло для нового корпуса в виде огромного шара.
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В Музее Мирового океана выбрали стекло для нового корпуса в виде огромного шара. 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
«Планета океан» будет цвета воды и облаков. В Музее Мирового океана выбрали стекло для нового корпуса в виде огромного шара.
Было предложено двадцать вариантов, но в итоге остановились на темно-синем оттенке. По идее проектировщиков, таким образом, здание станет похоже на нашу планету, если на неё смотреть из космоса. У шара будет специальная подсветка.
Юлия Осинцева, начальник отдела капитального строительства Музея Мирового океана:
— Синий — это океан, белые — это облака, у нас есть на шаре прозрачные и не прозрачные зоны, то есть с верхних этажей можно будет посмотреть на город. Всего получается порядка 1200 элементов остекления. Они каждый имеет индивидуальный рисунок и индивидуальный размер, потому, что шар покрывается элементами трапециевидной или пятиугольной формы.
Облицовка «Планеты Океан» должна завершиться до начала игр чемпионата мира по футболу — 2018. В дальнейшем внутри шара разместятся аквариумы, конференц-зал на 120 мест, кинолекторий. Заработают клубы юных моряков и исследователей Мирового океана.
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