Красавицы Belle Époque: эротические открытки прошлых веков

В начале XX века фотография уже прочно вошла в жизнь людей. Но снимали отнюдь не только семейные портреты. Эротические картинки, конечно, не продавались открыто — их можно было купить из-под полы в табачных и газетных лавках, в пабах и даже книжных магазинах.

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Изображение обнаженной женской натуры не было новаторством — на протяжении веков художники рисовали женщин без одежды. Разумеется, когда фотография перестала быть редкостью, внимание некоторых фотографов обратилось именно к этому направлению.

Вероятно, изначально идея подобных снимков заключалась в том, чтобы запечатлеть красоту женских форм, а не возбудить зрителя. Но по мере того, как жанр развивался, фотографии становились всё более провокационными: на дамах все еще оставалась одежда, но пуговицы были расстегнуты, в качестве интерьера появилась мебель спальной комнаты, а модель начала взаимодействовать с камерой — смотреть в объектив. Как будто глядит прямо на зрителя.

Власти пожелали контролировать продажу таких изображений. И в 1840—1850 годах, когда в ходу были дагеротипы, сделать это было несложно — фотографов было мало, а, например, во Франции они все обязаны были регистрироваться.

Но фотография становилась все доступнее, а потому — дешевле, стали открываться студии, и в Париже появились так называемые «рискованные открытки» (risqué). И чем больше их становилось, тем сложнее было контролировать их продажу.

Расцвет продажи эротических открыток пришелся на период между 1890-ми и 1930-ми. Само слово «открытка» — это скорее эвфемизм. Несмотря на то что на обороте некоторых фотографий действительно были пустые строчки для адреса, их коллекционировали, а не посылали по почте. А размер снимков позволял легко спрятать провокационные снимки почти где угодно.

Студии желали получить больше прибыли, а потому эротические фотографии очень быстро превратились в массовый продукт, их количество стало важнее качества. Обычно снимки одной модели делали серией из 12 штук, фотографируя ее сначала полностью одетой, а затем постепенно обнажающейся. На последней фото модель позировала полностью голой или топлес. Такие серии называли «французскими открытками», они были самым ходовым товаром.

Хотя на некоторых открытках студии ставили свои логотипы, бизнес носил полулегальный характер. Очень мало фотографов решались подписать свои «работы», никому не хотелось рисковать своей репутацией. Еще меньше было известно о самих моделях. Если вначале предполагали, что в кадре — парижские проститутки, позже выяснилось, что снимались и обычные женщины из рабочего класса, которые подрабатывали позированием.

Фотографы и модели

Но имена некоторых, самых известных фотографов все же дошли до нас: Жан Ажелу, Луи Амадей Мант и Жулиен Мандель.

Среди моделей попадались не только проститутки, женщины из рабочего класса и профессиональные натурщицы. Были также актрисы и певицы мьюзик-холлов, такие как Кики де Монпарнасс, Мод д’Орби и Нина Баркис.

Долгое время одной из самых известных моделей оставалась Мисс Фернанд. Она была любимой натурщицей и музой Жана Ажелу. До сих пор коллекционеры охотятся за ее снимками. Предположительно, она была парижской куртизанкой в начале XX века. Кстати, она появлялась не только на «французских открытках», но и на страницах журнала для художников. Она снималась на протяжении многих лет, демонстрируя, как меняется ее тело от молодой девушки до зрелой женщины. Вероятно, она использовала открытки для своей работы, так что многие из них были подписаны ее именем.

Сейчас такие винтажные снимки с обнаженными красавицами — лакомый кусочек и желанный трофей для коллекционеров.

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