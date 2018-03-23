Развить творческие способности у взрослых можно в центре на Коминтерна

В Культурном центре на Коминтерна открылся набор в студию хорового пения. К участию приглашаются люди старше 55 лет.

— Возможно ли во взрослом возрасте развить музыкальные и творческие способности? Развить певческий голос, избавиться от голосовых и физических зажимов, страха и стеснения?

Научиться слышать, чувствовать и брать нужные ноты? Наш ответ — «Да, это возможно»! Когда за дело берется человек с высоким уровнем профессионализма, да еще и горячо любящий свое дело, тогда не существует никаких преград для достижения цели, — рассказали в центре.