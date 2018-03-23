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Развить творческие способности у взрослых можно в центре на Коминтерна
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Развить творческие способности у взрослых можно в центре на Коминтерна 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В Культурном центре на Коминтерна открылся набор в студию хорового пения. К участию приглашаются люди старше 55 лет.
— Возможно ли во взрослом возрасте развить музыкальные и творческие способности? Развить певческий голос, избавиться от голосовых и физических зажимов, страха и стеснения?
Научиться слышать, чувствовать и брать нужные ноты? Наш ответ — «Да, это возможно»! Когда за дело берется человек с высоким уровнем профессионализма, да еще и горячо любящий свое дело, тогда не существует никаких преград для достижения цели, — рассказали в центре.
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