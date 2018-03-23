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Ассистентка Максима Фадеева: «Макс против планерок, штрафов и сокращений зарплат»
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Ассистентка Максима Фадеева: «Макс против планерок, штрафов и сокращений зарплат» 

SNCmedia.ru 18 минут назад
Как вы познакомились с Фадеевым?
Максим пригласил меня в офис Malfa как консультанта по «Евровидению» перед поездкой Serebro на конкурс. И уже через десять минут предложил работу. Он будто видит людей насквозь. Наверное, поэтому в команде есть люди, работающие по 20 лет. Примечательно то, что интервью было первого января в десять утра. Да-да, Максим не относится к бизнесу как к работе и не берет выходных.
Фадеев — активный благотворитель. Какое доброе дело босса вам запомнилось?
Как бы пафосно ни звучало, миссия Максима — помогать. Минимум раз в неделю, узнав из СМИ или от знакомых о том, что кто-то в беде, он звонит мне, говорит: «Найдите и переведите деньги». Одна из последних историй — с бедственным положением отца Александра Малинина. Знаю, что помощь Максима его очень выручила.
У вас есть любимая песня Serebro?
Обожаю все. Но фавориты — «Отпусти меня», «Сломана», потому что я занималась съемкой клипов на эти песни. В какой-то момент начала делиться с Максимом идеями для роликов, и он доверил мне снимать полноценные клипы. Из последних особенно горжусь клипом «Орлы или вороны» на дуэт Максима с Григорием Лепсом. После него меня завалили предложениями о съемках для других артистов, но по непонятным причинам сценарии придумываются только на музыку Максима.
А что еще слушаете?
То, что не крутят по радио. Не мейнстрим. Очень нравится калифорниец under-cat. Или вот Исайя, уникальный артист — нашли его благодаря инстаграм-флешмобу #фадеевуслышит. Очень рада, что нам удалось подписать его на Malfa.
Босс советуется с вами, прежде чем подписать артиста на лейбл?
И со мной, и с командой. Понятное дело, финальное слово — за Максимом. Но и он порой принимает решения, основываясь на эмоциональной симпатии. Вот недавно троих пришлось уволить: преждевременно заболели звездной болезнью, хотя мы верили в них до последнего.
Максим — строгий начальник?
Нет! У него я научилась главному — управлять творческой командой, которой руковожу уже более 10 лет. А еще Макс против планерок, штрафов и сокращений зарплат. Главная заповедь компании — забота о команде. Идеально!
Опубликовано в журнале SNC №106 — апрель 2018.
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