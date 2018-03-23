Wakanim и перевод сериала «Легенда о Гранкресте»

Кадр из сериала «Легенда о Гранкресте» О появлении на российском рынке сервисов Crunchyroll и Wakanim слышали, наверное, уже все, но что насчёт качества их переводов? В лучшем случае отзывы будут поверхностными и относиться к русскому языку, тем не менее есть и предметная критика: На сегодняшний день ни одна ошибка не исправлена. Что и говорить, результат неутешительный, особенно для пользователей, решивших приобрести сериал в коллекцию — в случае неудовлетворительной работы команды перевода, вместе с безлимитным скачиванием они получат и увековеченные ошибки. #аниме