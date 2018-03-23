Ещё
Wakanim и перевод сериала «Легенда о Гранкресте»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Wakanim и перевод сериала «Легенда о Гранкресте» 

DTF.RU 11 минут назад
Фото: DTF.RU
Кадр из сериала «Легенда о Гранкресте» О появлении на российском рынке сервисов Crunchyroll и Wakanim слышали, наверное, уже все, но что насчёт качества их переводов? В лучшем случае отзывы будут поверхностными и относиться к русскому языку, тем не менее есть и предметная критика: На сегодняшний день ни одна ошибка не исправлена. Что и говорить, результат неутешительный, особенно для пользователей, решивших приобрести сериал в коллекцию — в случае неудовлетворительной работы команды перевода, вместе с безлимитным скачиванием они получат и увековеченные ошибки. #аниме
DTF.RU: последние новости
Как посмотреть тысячу аниме и не сойти с ума СМИ ошибочно приняли твит Дэна Хармона за новость о проблемах «Рика и Морти» Страх пустоты: «Аннигиляция»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых9
Как снимался сериал «Золотая орда»25
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
НЛО: реальные истории, рассказанные в фильмах1
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение