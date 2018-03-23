5 самых крутых объектов бюро «Херцог и де Мёрон», и почему им доверили реконструкцию Бадаевского завода

Притцкеровские лауреаты 2001 года, волшебники от современной архитектуры и просто наши любимчики — архитекторы Жак Херцог и Пьер де Мёрон (из бюро Herzog & de Meuron) из Швейцарии совсем недавно выиграли тендер на реконструкцию Бадаевского завода в Москве.

Они перестраивают Европу, выводят урбанизацию Китая на новый уровень и уже построили восточное крыло Сколковского института науки и технологий в Москве.

Жак Херцог и Пьер де Мёрон, архитекторы

Жак Херцог и Пьер де Мёрон (Jacques Herzog и Pierre de Meuron) — швейцарские архитекторы, основатели архитектурного бюро Herzog & de Meuron Architekten, открытого в 1978 году. Оба архитектора родились в Базеле в 1950 году, в 1975 году они закончили Политехнический институт Цюриха (ETH Zurich). Сейчас преподают в Гарварде , знамениты своими проектами общественных зданий по всему миру.

www.herzogdemeuron.com Сегодня вы увидите 5 проектов профессионалов, которые двигают современную архитектуру вперед, как в плане функциональности и комфорта, так и в плане эстетики. Знакомьтесь, мастера своего дела — архитекторы Жак Херцог и Пьер де Мёрон и их работы.

1. Проект «Бейрутские террасы» в Ливане (The Beirut Terraces)

В центре Бейрута (Ливан), полностью застроенного безликими многоэтажными зданиями, где до сих пор видны разрушения неспокойного 2005 года, архитекторы Херцог и де Мёрон создали настоящее футуристичное чудо высотой в 119 метров.

Данный проект основан на пяти ключевых принципах. Первый — это возможность иметь панорамные виды при приватности фасадов и неприкосновенности частной жизни. Второй — смешение растительности и архитектуры. Третий — обилие света в интерьерах с возможностью лимитирования его количества. Четвертый — большое количество террас и мест для отдыха на свежем воздухе. Пятый — многослойность, слияние различных архитектурных объемов. Впечатляет!

2. Филармония в Гамбурге (Эльбская филармония, Elbphilharmonie Hamburg)

Уже год, как Филармонии в Гамбурге работает и радует жителей и гостей этого немецкого города. Удивительно, что этот концертный зал был открыт лишь после 6 лет планирования и строительства. Кстати, данная задержка касалась как финансовых, так и правовых и юридических вопросов.

С волнистыми линиями, зеркальными фасадами, фантастической подсветкой в ритме музыки, данный комплекс является одним из самых фешенебельных и удивительных концертных залов мира. Бюджет данного проекта составил более 800 млн евро!

3. Королевский колледж искусств в Лондоне (Royal College of Art)

Проект под названием The Battersea South Campus является расширением территории Королевского колледжа искусств в Лондоне. В процессе реконструкции старых производственно-промышленных помещений (3— и 8-этажных зданий) у студентов появился новый кампус. Проект представляет собой гибкое архитектурное решение, которое адаптируется к постоянно меняющимся программам обучения и научным исследованиям.

4. Бизнес-центр Роше в Базеле, Швейцария (Roche Building)

Разработанный архитекторами Жаком Херцогом и Пьером де Мёроном, этот проект 178-метровой башни имеет простые формы и преимущественно белую цветовую гамму. В городском пейзаже Базеля, на фоне тут и там разбросанных многоэтажных и малоэтажных зданий без четкого архитектурного планирования, данный бизнес-центр выглядит весьма футуристично.

Здание рассчитано на 2000 рабочих мест, здесь есть ресторан и 500-местный конференц-зал. Бизнес-центр Роше был построен в Базеле в 2015 году с бюджетом в более 550 миллионов швейцарских франков.

5. Небоскреб на Леонард-стрит 56 в Нью-Йорке (Leonard-street, 56)

А этот невероятный и абсолютно уникальный проект небоскреба архитекторы Херцог и де Мёрон реализовали еще в 2008 году. Здесь — 145 роскошных апартаментов в современном стиле, футуристичные консольные элементы конструкций и потрясающие панорамные виды на Манхэттен.

Бадаевский пивоваренный завод

Цель проекта пивоваренного завода Бадаевский заключается в переформатировании шести гектаров в районе старого завода, возле Москвы-реки, и преобразования этого знаменитой, хотя и полуразрушенной площадки в яркую точку на карте Москвы.

Заводская территория и набережная реки будут открыты для общественного использования, а старые промышленные структуры площадью около 30 000 квадратных метров будут преобразованы в более, чем 100 000 квадратных метров жилых, офисных и торговых помещений.

Первостепенная задача архитекторов — обеспечить высокое качество проживания, работы и отдыха в этом месте. После первоначального технико-экономического обоснования и изучения концепции, бюро Herzog & de Meuron Architekten было официально назначено на дизайн-проект пивоваренного завода Бадаевский.

Бадаевский завод был построен в 1875 году и постепенно разросся в огромный комплекс из нескольких зданий. Кирпичная промышленная архитектура здесь выглядит монументально, а расположение завода просто обворожительно — рядом с Москва-сити и Москвой-рекой! После закрытия завода в 2000-х годах, здания превратились в руины.

Жак Херцог и Пьер де Мёрон, архитекторы

Наш проект реконструкции Бадаевского завода будет всецело направлен на сохранение архитектуры такого сложного и удивительного города, как Москва. Мы нашли оригинальные здания завода очень необычными и привлекательными для того, чтобы интегрировать современный подход в архитектуре и местную историю.

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