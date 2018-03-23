В регионе назвали имена победителей конкурса «Лучший врач Самарской области»

Настоящие профессионалы. Они умеют лечить не только таблетками, но и добрым словом. В регионе подвели итоги конкурса «Лучший врач Самарской области». Проводился он впервые. Лауреатами стали уникальные специалисты, которые внесли значительный вклад в развитие медицины.

Коридоры заполнены ожидающими своей очереди пациентами. В добрые и умелые руки Ирины Агарковой желает попасть почти каждая будущая мама Самары. За 10 лет работы она помогла родиться на свет сотням малышей. За прошлый год сохранила беременность 30% обратившимся за абортом женщинам. Вся жизнь Ирины Агарковой связана с женской консультацией Самарской городской поликлиники № 1. «Я продолжила семейную династию врачей, преданных профессии. Я практически каждый день встречаю на улице своих пациенток, вижу, как растут рожденные под нашим наблюдением дети. Работа интересная, работа увлекательная. Мы постоянно внедряем новые, перспективные методы профилактики и лечения», — рассказала Ирина Агаркова.

Ирина передает свой опыт студентам Самарского медуниверситета. В 2013 году защитила диссертацию на актуальную тему «Проблема неразвивающейся беременности». А в этом году ее признали лучшим врачом акушером-гинекологом в регионе. Номинаций было несколько, в том числе врач-педиатр. Эту награду получила Ольга Харская. Четыре десятка лет в профессии. И, кажется, ни секунды формального подхода к маленьким пациентам. «Люблю профессию, наверное, из-за того, что детей люблю. Этот микрорайон, наверное, половина микрорайона — это уже и внуки на участке, уже правнуки появляются. Приходят, просятся, если на другом участке, хотят попросить: „Вы нас вырастили, вот и детей моих растите“, — поделилась Ольга Харская.

Награду планируют сделать ежегодной. И отмечать авторов методик в диагностике и лечении, благодаря которым удалось вернуть здоровье и сохранить жизнь пациентов.