ПОНАЕХАЛИ. Где в Москве можно отдохнуть бесплатно

Москва считается одним из самых дорогих городов мира. Если ты ограничен в средствах, как можно культурно отдохнуть, развеяться, узнать что-то новое?

Таким вопросом, наверное, задается большинство приезжих. Если хорошо оплачиваемая работа не найдена, а на жизнь остается не так уж много, выход из положения все равно есть! Вернее, выходов множество в таком многоликом и богатом на разнообразие мегаполисе, как Москва.

Одно из популярных мест, где можно культурно обогатиться, совершенно бесплатно — Центр современного искусства «Винзавод», где проходят выставки, фестивали, воркшопы*, лекции и другие интересные события. Центр активно поддерживает российское искусство, на его территории расположены ведущие московские галереи, мастерские художников, дизайнеров и фотографов.

Адрес: 4-й Сыромятнический переулок, 1/8, стр. 6.

Любите кино? В столице много киноклубов, где бесплатно покажут новинки кинематографа или классические картины, организуют дискуссии с участием известных режиссеров. В Московской школе фотографии и мультимедиа им. А. Родченко помимо кинопоказов проходят встречи со специалистами по творчеству современных кинодеятелей.

Адрес: Москва, 2-й Красносельский пер., дом 2.

Хочется пойти на концерт, но нет денег на билеты? Не проблема. Бесплатно насладиться выступлениями как начинающих, так и популярных артистов позволяют тематические кафе. К примеру, «Ритм & Блюз Кафе» — место, где можно окунуться в обстановку 70-х и послушать качественную живую музыку. Каждую пятницу и субботу в 23.00 проходят ночные концерты со свободным входом.

Адрес: Староваганьковский переулок, 19, стр. 2.

Погулять и подышать свежим воздухом, а заодно и повысить культурный уровень, приглашают многочисленные парки и усадьбы, которыми славится город. Самые известные — парк «Сокольники» и Измайловский парк культуры и отдыха, усадьбы «Коломенское», «Царицыно», «Кусково». Здесь и богатая природа, и памятники архитектуры, и концерты, и танцы, и конкурсы…

Если запланирована прогулка, рекомендуем совершенно бесплатно посетить смотровые площадки рядом с РАН (Ленинский пр., 32а, стр.1) и на Воробьевых горах (Мичуринский пр., 4/2). Вид на город с них открывается богатейший. Со смотровых площадок рядом с РАН видны само здание Академии, памятник Гагарину, Андреевский монастырь, Фрунзенская набережная. С Воробьевых гор — книжки Нового Арбата, Останкинская и Шуховская телебашни, памятник Петру Первому, Белый дом, «Лужники», небоскребы «Сити» и так далее Говорят, здесь можно бесплатно воспользоваться стационарными биноклями с десятикратным оптическим зумом.

Мест, где вход свободный и можно отдохнуть совершенно бесплатно или с минимумом затраченных средств, в столице очень много. Недаром Москва носит звание самого культурного города мира. Деньги не нужны, важно только желание. Яркие впечатления и приятные воспоминания обеспечены.

*Воркшоп — обучающее мероприятие (наравне с семинарами, курсами, мастерскими), на котором участники получают знания самостоятельно.

** ПРОВИНЦИАЛЫ — новый потребительский раздел. Здесь мы публикуем материалы от наших корреспондентов и читателей, способные помочь адаптироваться в столице приезжим из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Использованные в названиях слова ПРОВИНЦИАЛЫ и ПОНАЕХАЛИ не несут негативного смысла.

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