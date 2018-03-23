Мастер-класс по хореографии даст в Южном Тушине артист «Цирка дю Солей»

Культурном центре «Салют» Южного Тушина 1 апреля состоится бесплатный мастер-класс по хореографии. Открытое занятие проведет хореограф, танцовщик, артист Cirque du Soleil («Цирк дю Солей») Марио Форелли. Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко.

— Марио Форелли — звезда мирового масштаба. Он гастролировал по многим странам мира, выступал на лучших театральных площадках. В настоящее время Марио Форелли выступает со своим шоу, а также дает мастер-классы для детей, подростков и профессиональных танцоров, — рассказала Татьяна Кучеренко

Открытое занятие пройдет по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало мероприятия в 12.00. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону 8 (499) 497-04-00. Ограничение по возрасту 12+.