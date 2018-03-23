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В детской больнице Северного Тушина провели конкурс «Лучшая медицинская сестра»
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В детской больнице Северного Тушина провели конкурс «Лучшая медицинская сестра» 

Префектура СЗАО города Москвы 24 минуты назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
С приветственным словом к участникам конкурса и всем собравшимся обратился главный врач больницы Исмаил Османов, который подчеркнул важность роли медицинской сестры в общем деле — лечении и укреплении здоровья детей, а также отметил достижения в работе среднего медицинского персонала и определил перспективы дальнейшего совершенствования в работе.
— Конкурс проходил в четыре этапа. Определить победителей для жюри оказалось не простой задачей, так как все конкурсантки продемонстрировали не только знания своей профессии, но и огромное трудолюбие, коммуникабельность, находчивость и эрудицию. Группы поддержки продемонстрировали сплоченность своих коллективов и красочное оформление, — рассказали в пресс-службе больницы.
По завершению конкурса жюри определило трех победителей: медсестры отделения травматологии Татьяна Гагина и Людмила Скиртенко, медсестра первого неонатального отделения Надежда Гуреева. Кроме того, приз зрительских симпатий достался медсестре четвертого инфекционного отделения Виктории Монастырской, а лучшей группой поддержки признано приемное отделение. Все победители были награждены грамотами и денежными премиями.
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