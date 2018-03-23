Ещё
Однажды Эмин Агаларов, Иван Стебунов и Мэрилин Кэрро…
Далее:
Читайте также:
Ещё

Однажды Эмин Агаларов, Иван Стебунов и Мэрилин Кэрро… 

Вечерняя Москва 19 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
24 марта, в субботу, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» появятся певец и бизнесмен Эмин Агаларов, актер театра и кино Иван Стебунов и потомственная ведьма Мэрилин Кэрро.
Телезрители узнают историю жизни Эмина: его бакинское детство, переезд в Москву и расставание с родительским домом. В 13 лет отец отправил Эмина в закрытую швейцарскую школу-интернат, где царили почти армейские порядки и не давалось второго шанса после заваленного экзамена. Эмин расскажет о своем первом гонораре в 4,5 доллара и первых специальностях: сотрудник заправки, помощник официанта, гардеробщик… Также он поделится подробностями того, как строилась бизнес-империя Агаларовых, и откровенно расскажет, какие рабочие и личные отношения существуют между ним и его отцом Аразом Агаларовым. Артист приоткроет завесу тайны над своей личной жизнью, и телезрители узнают, как живут сыновья музыканта Али и Мика.
В рамках авторского проекта о своем «Однажды…» расскажет популярный актер Иван Стебунов. Телезрители узнают подробности «творческого дауншфитинга», который недавно случился в жизни артиста, когда он покинул звездную труппу «Современника» и уехал в Барнаул работать режиссером в Молодежном театре. Иван откровенно расскажет о крахе, постигшем их брак с Мариной Александровой, и одном из самых драматичных периодов в своей жизни. Раскроются подробности судьбоносного телефонного звонка от Михаила Ефремова, сделанного из кабинета Галины Волчек, после которого Иван снова оказался на прославленной сцене «Современника». И наконец, телезрители узнают, кто стал новой избранницей актера.
Вместе с группой программы «Однажды…» телезрители окажутся в эстонской провинции, в деревушке Раквере, где в доме Интры Керро соберутся ее четыре дочери, среди которых трижды финалистка битвы магов Мэрилин. Вместе со своим избранником, норвежским плотником Марксом Александром Хансеном, Мэрилин ждет первенца, и уверяет, что в их истории любви магия не сыграла никакой роли. Об огне, воде и медных трубах, через которые пришлось пройти в Москве, Мэрилин расскажет без прикрас. Она вспомнит самый трагический день своей жизни, когда оказалась в одном шаге от гибели. Телезрители узнают, какое блюдо обязательно должно появиться на праздничном столе Мэрилин и почему одна из самых популярных волшебниц Европы сейчас работает бесплатно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Блудные сыновья Современника вернулись домой
Стала мамой в третий раз
Вечерняя Москва: последние новости
«Гоголь. Вий»: изучаем персонажей триллера в ожидании премьеры Алексей Воробьев признался, что он Шуберт Глагол не жжет сердца людей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых9
Как снимался сериал «Золотая орда»25
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Названы самые страшные фильмы в истории кино1
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение