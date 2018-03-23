Однажды Эмин Агаларов, Иван Стебунов и Мэрилин Кэрро…

24 марта, в субботу, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» появятся певец и бизнесмен Эмин Агаларов , актер театра и кино Иван Стебунов и потомственная ведьма Мэрилин Кэрро.

Телезрители узнают историю жизни Эмина: его бакинское детство, переезд в Москву и расставание с родительским домом. В 13 лет отец отправил Эмина в закрытую швейцарскую школу-интернат, где царили почти армейские порядки и не давалось второго шанса после заваленного экзамена. Эмин расскажет о своем первом гонораре в 4,5 доллара и первых специальностях: сотрудник заправки, помощник официанта, гардеробщик… Также он поделится подробностями того, как строилась бизнес-империя Агаларовых, и откровенно расскажет, какие рабочие и личные отношения существуют между ним и его отцом Аразом Агаларовым. Артист приоткроет завесу тайны над своей личной жизнью, и телезрители узнают, как живут сыновья музыканта Али и Мика.

В рамках авторского проекта о своем «Однажды…» расскажет популярный актер Иван Стебунов. Телезрители узнают подробности «творческого дауншфитинга», который недавно случился в жизни артиста, когда он покинул звездную труппу «Современника» и уехал в Барнаул работать режиссером в Молодежном театре. Иван откровенно расскажет о крахе, постигшем их брак с Мариной Александровой , и одном из самых драматичных периодов в своей жизни. Раскроются подробности судьбоносного телефонного звонка от Михаила Ефремова , сделанного из кабинета Галины Волчек , после которого Иван снова оказался на прославленной сцене «Современника». И наконец, телезрители узнают, кто стал новой избранницей актера.

Вместе с группой программы «Однажды…» телезрители окажутся в эстонской провинции, в деревушке Раквере, где в доме Интры Керро соберутся ее четыре дочери, среди которых трижды финалистка битвы магов Мэрилин. Вместе со своим избранником, норвежским плотником Марксом Александром Хансеном, Мэрилин ждет первенца, и уверяет, что в их истории любви магия не сыграла никакой роли. Об огне, воде и медных трубах, через которые пришлось пройти в Москве, Мэрилин расскажет без прикрас. Она вспомнит самый трагический день своей жизни, когда оказалась в одном шаге от гибели. Телезрители узнают, какое блюдо обязательно должно появиться на праздничном столе Мэрилин и почему одна из самых популярных волшебниц Европы сейчас работает бесплатно.

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