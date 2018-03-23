Волгоградцы ищут «заказчиков» безжалостной травли собак

В новом жилом комплексе города Краснослободск Волгоградской области одна за одной погибают собаки. Местные жители уверены, что несчастных животных травят крысиным ядом по наводке самих соседей.

— Два года назад в наш частный сектор начали прибиваться собаки — у нас поселились мальчик и девочка, — рассказывает волгоградка Анастасия Зотова . — После того, как животное ощенилось, мы построили ему хорошую будку. Всех щенят и их родителей кормили, глистогонили и обрабатывали от клещей и блох. Наши соседи не боялись, когда рядом с ними гуляли маленькие дети и домашние псы. Но кому — то из жителей нашего поселка дружелюбные питомцы пришлись не по душе.

Вскоре в поселке одна за одной умерли собаки, которых местные жители считают самым воспитанными и благодушными животными.

— На общем собрании наш прошлый мастер участка сказал, что кто — то из местных попросил отравить их крысиным ядом, — продолжает Анастасия Зотова. — Нам сказали, что неуемный аноним потребовал убить и всех щенков. Испугавшись, мы успели вывезти лишь троих четвероногих. К сожалению, спасти еще двух собак мы не смогли.

После небольшого затишья поселок Краснослободска вновь накрыла волна отравлений. Подсчитывав всех жертв, местные жители подводят неутешительный итог: всего за два года от крысиного яда погибло больше 10 псов.

— Недавно к нам прибилась домашняя хаски, которая знала все команды и была самым послушным питомцем, — вспоминает Анастасия Зотова. — Но, к сожалению, ее ждала та же страшная участь— животное забилось в конвульсиях прямо на глазах игравших во дворе детей. Не стерпев собачьего геноцида, мы вызвали полицию. Нам сказали, что наш участковый находится в отпуске и посоветовали не растрачивать свой запал — разбираться в гибели уличных собак никто не будет. Но ведь наша новая мастер участка знает человека, который просит травить несчастных псов. В разговоре с женщиной мы спросили: «Наши домашние питомцы общаются с уличными собратьями. Стоит им облизать друг друга, и они принесут в дом крысиный яд. Одна игра с детьми может закончиться трагедией». В ответ на это нам лишь посоветовали на поднимать бурю в стакане и все же дождаться отравления ребенка. Тогда, мол, и поговорим. А пока не морочьте нам голову со своими собаками.