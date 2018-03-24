День 24 марта в истории

Час Земли

Эта ежегодная экологическая акция была организована Всемирным фондом дикой природы. В этот день в определенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата на планете.

Впервые акция прошла в 2007 году в Австралии, в ней приняли участие свыше 2 миллионов человек. Уже на следующий год к Часу Земли присоединились ещё 35 стран мира. Сегодня в этой международной акции принимают участие около 2 миллиардов человек из более чем 184 государств.

В 2009 году Час Земли впервые прошёл в 20 городах России. В прошлом году в акции участвовали уже жители 150 городов нашей страны.

Всемирный день борьбы против туберкулеза.

Памятная дата ООН , установленная по инициативе Всемирной организацией здравоохранения и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями в 1982 году. Выбор даты был приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя болезни — палочки Коха . 24 марта 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох в своей лекции в Физиологическом обществе Берлина впервые выступил с описанием возбудителя болезни — Mycobacterium tuberculosis.

Туберкулез занимает девятое место среди главных причин смертности в мире. Согласно данным ВОЗ, в 2016 году заболели 10,4 миллиона человек, и 1,7 миллиона человек умерли от этой болезни.

Международный день права на установление истины в отно­шении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

Памят­ная дата ООН, установленная резолюцией организацией Генеральной Ассам­блеи организации 21 декабря 2010 года. Дата была выбрана в память о правозащитнике Оскаре Арнульфо Ромеро , архиепископе Сан-Сальвадора. Священник, выступавший против бедности, социального неравенства, убийств и пыток, был убит 24 марта 1980 года.

17 лет назад (2001) вступил в силу федеральный конституционный закон о тексте Государственного гимна России.

До XVII века в России во время государственных церемоний исполнялись православные церковные песнопения. Во время правления Петра I на торжествах стали звучать «виватные канты», в XVIII веке — общеевропейский гимн «Тебя, Бога, хвалим».

Первый неофициальный гимн в Российской империи появился в 1791 году. Им стал написанный Осипом Козловским на слова Гавриила Державина марш-полонез «Гром победы раздавайся».

В 1815 году появился первый государственный гимн России. Стихотворение «Молитва русских» (Боже, Царя храни») Василия Жуковского была положена на музыку английского гимна «Боже, храни Короля». В 1833 году по поручению Николая I композитор Алексей Львов написал к нему новую музыку. «Боже, Царя храни» был официальным гимном Российской империи, вплоть до марта 1917 года.

В первые месяцы после Февральской революции 1917 года в качестве гимна использовалась «Русская Марсельеза» (революционная песня, написанная Петром Лавровым на мелодию французской «Марсельезы»). В 1918 году её заменил «Интернационал».

1 января 1944 года по радио впервые прозвучал новый Государственный гимн СССР — «Союз нерушимый республик свободных», написанный композитором Александром Александровым на слова Сергея Михалкова и Эль-Регистана (Габриэля Уреклянца).

После распада СССР гимном России была мелодия, созданная на основе «Патриотической песни» Михаила Глинки . В конце декабря 2000 года федеральным конституционным законом была утверждена музыка нового гимна России, написанная Александром Александровым.

В начале 2001 года Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о тексте Государственного Гимна России. 7 марта 2001 года он был принят Госдумой, а 14 марта одобрен Советом Федерации . Закон был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 22 марта 2001 года и вступил в силу 24 марта.

120 лет назад (1898) в США был продан первый американский автомобиль.

Модель «Уинтон», произведенную компанией Winton Motor Carriage Company, за 1000 долларов приобрел горный инженер Роберт Эллисон. Всего на продажу было выставлено 4 автомобиля.