Группа «Элизиум» привезла в Краснодар новый альбом

Краснодар. 24 марта — Новая Кубань. Что нужно делать для того, чтобы сохранить интерес к музыке, не превращая выход на сцену в ремесло? Группа «Элизиум» наверняка знает ответ на этот вопрос. Причем нижегородцы не предлагают каких-то сложных схем и расчетов. Склонность к мелодическому гедонизму не подразумевает чего-то удивительного и не предсказуемого. Для гостей с берегов Волги творчество — самый адекватный способ приблизиться к ощущению надвигающегося счастья. Глядя на вокалиста ансамбля, сразу понимаешь почему этот человек на протяжении долгих лет не теряет истинного шарма «рок-звезды».

Александр «Пропеллер» Терехов: В свое время меня пригласили в «Элизиум» третьим вокалистом. Затем мои «коллеги» покинули группу. Раз уж судьба дала мне шанс быть «на передовой» — надо наслаждаться моментом. Не стоит думать, как сохранить искренность, заниматься какими-то манипуляциями, разрабатывать бизнес-планы — такие вещи ни к чему хорошему не приводят. Нередко нас пытались склонить к подписанию контракта с известными продюсерами. Из-за чего отказывались? Обычно процесс выглядит так: сначала заменяют одного, потом второго — в итоге от первоначального состава никого не остается. А нормальные человеческие отношения актуальнее каких-то финансовых благ, которые (плюс ко всему) приведут к жуткой кабале. Не спорю, кому-то нужна помощь специалистов по «раскрутке». Например, о краснодарских рок-артистах почти ничего не знаю. Вероятно, им-то как раз и требуется некое содействие.

Безусловно, отказ от «внешнего управления» никак не навредил притягательной душевности волжан. Бесподобный контакт с залом в параллели с необходимой дистанцией создавало искрометное шоу. Безукоризненный внешний вид с оттенками модных тенденций жанра дополнял все вышеперечисленное.

Александр «Пропеллер» Терехов: Конечно, внешние атрибуты очень важны. Вряд ли, скажем, Мэрилин Мэнсон был бы столь интересен, выгляди он не столь эпатажно. Прошли те времена, когда ирокез ставили соплями. Мы любим выглядеть хорошо. И уж точно — нет ничего зазорного в стильных футболках и рубашках.

Стереотип о том, что яркие одежды исполнителя могут затмить сочинения — к мечтателям из Нижнего Новгорода никак не отнесешь. Хитовости трек-листа способен позавидовать любой топовый коллектив. «Дождь», «Космос», «Ад — наш», «Что сделал ты для своей мечты» и прочие шлягеры, вышедшие «из-под пера» ироничных романтиков, подарили краснодарским фанатам изрядную порцию веселья. А песня под названием «Не верю» (новый альбом — «Яды») грозит превратиться в новый символ современности.

Александр «Пропелер» Терехов: У нас много удачных песен. Теоретически наше выступление может длиться три-четыре часа. Нет, мы не «выезжаем на старом багаже» — как видите, новый материал появляется регулярно. Вопрос о возможности прогрессировать не совсем корректен, ибо пока ты «поешь и пляшешь» надо развиваться и совершенствоваться.

Биография Александра, пожалуй, давным давно завизировала данное заявление. Пройдя путь от балагура до знаменитости государственного масштаба, певец раскрыл грани преподавательского таланта. Словно олицетворяя текущий период своей жизни, «Пропеллер» наполнил программу несколькими «боевиками» в акустическом варианте (наиболее яркими получились «На обратной стороне» и «Моря и океаны»).

Александр «Пропеллер» Терехов: Возможно, я «старый рокер», но меня удручает, что слушает молодежь. Посредством преподавания игре на акустической гитаре пытаюсь привить подрастающему поколению любовь к хорошей музыке. Работа в частной школе дает возможность не прибегать к шаблонам, а передавать ребятам собственный опыт.

После завершения «лайт-отрезка» парни вновь перешли к «тяжелой артиллерии». Шедевр в жанре пародии («Хит»), а также старое доброе повествование от лица альпиниста поставили жирный восклицательный знак в конце фееричного представления. Наша беседа с Александром, естественным образом, касалась и легендарных «Островов», поскольку им не нашлось места на двухчасовом празднике

«драйва».

Александр «Пропеллер» Терехов: Да, мы не играем «Острова» уже довольно давно. Но, вроде, сей факт никого не напрягает. Да и нам она отнюдь не противна. Если люди попросят ее исполнить — сделаем.