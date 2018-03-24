Искореняют «бескультурье»

Немало интересных культурных мероприятий провели за прошлый год во Владимирской области. Итоги работы совета по культуре при губернаторе подвели накануне в доме «Дружбе». На собрании — артисты, художники, руководители творческих коллективов. Почётным гостем стала Екатерина Мечетина — член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. Она отметила, что 33 регион в культурном плане развивается, но расслабляться не стоит, а наоборот нужно работать ещё активнее.

Замгубернатора Владимирской области Михаил Колков в своём выступлении заострил внимание на том, что в регионе активно развивается инфраструктура культурной деятельности. А акцент власти делают на ремонте домов культуры (195 объектов), в том числе, и в сельской местности (124 объекта). Начали строительство новых домов культуры.

Что касается школ искусство, то там заменили 286 музыкальных инструмента. Анонсировали и весеннюю покупку 72 новых пианино. Затронули и тему кинематографа. В качестве примера привели прошедший недавно в Суздале фестиваль мультипликационного фильма, который давно уже вышел на «мощный национальный уровень». Не забыли упомянуть о четырёх новых кинозалах, которые появятся в области в этом году.

Летом появится новый закон о культуре, сообщила директор областного департамента культуры Вера Зинатуллина. Она отметила, что он долгожданный не только для нашего региона, но и для страны в целом. Разработку вели не один год. По мнению чиновника, закон поможет создать условия для культурного развития страны, общества, человека и решить масштабные задачи, стоящие перед государством.

Без внимания не оставят и детское творчество. В регионе действует специальная программа по поддержке молодых талантов и помощи в реализации творческого потенциала молодёжи. В области работают 48 школ искусств, в которых обучаются 19 тысяч детей. Развиваются театры малых городов и детские театры.

Кроме того на детский туризм из бюджета выделят дополнительно 50 миллионов, чтобы школьники могли побывать в городах Владимирской области и «Золотого кольца». Важно «заманить и оставить» туристов в регионе, подчеркивают чиновники. Для этого всё больше используют некие событийные мероприятия — «День огурца», «медовухаFest», праздник «Владимирской вишни» и другие.

«По сути это тяжёлая атлетика, но упакованная в национальный колорит. Есть своя изюминка и поэтому мероприятие находит отклик», — так прокомментировал Михаил Колков «Богатырские игры».

К слову, по итогам работы за прошлый год был издан целый альманах, который рассказывает о самых значимых событиях культуры, героях, без которых этого бы не случилось, и меценатах, внёсших свою лепту в общее дело. Многим из них вручили заслуженные награды и благодарственные письма.