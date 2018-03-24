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В Ивантеевке прошел фестиваль «Выходи гулять»
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В Ивантеевке прошел фестиваль «Выходи гулять» 

360tv.ru 16 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Ивантеевке гулять вышли строевым шагом. Фестиваль «Выходи гулять» здесь решили приурочить к годовщине образования Росгвардии.
Помимо традиционных уличных гуляний, гости фестиваля «Выходи гулять» соревновались в разборке автомата Калашникова. Гвоздем программы стало показательное выступление спецназа Дивизии им. Дзержинского. Праздник состоялся на территории новой пешеходной зоны.
Это возможность для нас объединиться, прийти с ребенком погулять, возможность не самому гулять, а гулять в интересном месте, провести хорошо с семьей досуг
Елена Ковалева, глава Ивантеевки.
В Люберецком районе фестиваль «Выходи гулять» получился
по-настоящему
массовым. В центральном городском парке прошла спортивная эстафета, менее активные гости согревались под народные песни. Праздничные гуляния так же проходят в других парках района. Наташинские пруды в Люберцах, зоны отдыха в Томилино, в поселках Октябрьский, Красково и Малаховке. Фестиваль «Выходи гулять» продлится здесь до 10 апреля.
Ранее телеканал «360» рассказал, что концертные залы, музеи и театры Москвы подготовили для жителей столицы обширную культурную программу. «360» сделал подборку самых ярких и запоминающихся событий, которые необходимо увидеть собственными глазами.
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