В Ивантеевке прошел фестиваль «Выходи гулять»

В Ивантеевке гулять вышли строевым шагом. Фестиваль «Выходи гулять» здесь решили приурочить к годовщине образования Росгвардии.

Помимо традиционных уличных гуляний, гости фестиваля «Выходи гулять» соревновались в разборке автомата Калашникова. Гвоздем программы стало показательное выступление спецназа Дивизии им. Дзержинского. Праздник состоялся на территории новой пешеходной зоны.

Это возможность для нас объединиться, прийти с ребенком погулять, возможность не самому гулять, а гулять в интересном месте, провести хорошо с семьей досуг

В Люберецком районе фестиваль «Выходи гулять» получился

по-настоящему

массовым. В центральном городском парке прошла спортивная эстафета, менее активные гости согревались под народные песни. Праздничные гуляния так же проходят в других парках района. Наташинские пруды в Люберцах, зоны отдыха в Томилино, в поселках Октябрьский, Красково и Малаховке. Фестиваль «Выходи гулять» продлится здесь до 10 апреля.

Ранее телеканал «360» рассказал, что концертные залы, музеи и театры Москвы подготовили для жителей столицы обширную культурную программу. «360» сделал подборку самых ярких и запоминающихся событий, которые необходимо увидеть собственными глазами.