Объявлены первые победители викторины «Югре-900!»

Сегодня, 24 марта, югорчане узнают имена счастливых обладателей квартир и машин, путевок и других ценных подарков. Процедура определения победителей проходит на 5 площадках в КТЦ «Югра-Классик».

В 9 часов начались первые 5 трансляций. Победителей определяли в Нефтеюганске и Радужном, а также Кондинском, Березовском и Нижневартовском районах.

Люди могут видеть происходящее в Ханты-Мансийске из любой точки России. Выбирают счастливчиков дети, вытаскивая из большого барабана талончики с номерами. Емкость периодически крутится, чтобы перетасовать талончики. Дети передают билетики ведущим, после чего они оглашают номер, который отображается на мониторе, а также члены комиссии фиксируют их в специальные протоколы.

Одну из первых процедур открывала Макеева Оксана Евгеньевна, директор «Центра „Открытый регион“.

»Мне искренне хочется пожелать удачи всем жителям Радужного, — сказала директор учреждения. — Но даже если кто-то не увидит сегодня свой талон в числе победителей, мы должны все вместе порадоваться за других людей, за тех счастливчиков, которых мы определим сегодня с вами вместе».

Полный список всех победителей, можно будет узнать на портале «Открытый регион» в ближайшие дни.

Задавать вопросы, касаемо викторины, можно в группе в ВК «Многовековая Югра» или по телефону горячей линии викторины — 8-800-101-00-86.

Организаторы призывают не попадаться на уловки мошенников, которые активизировались на финише викторины, быть аккуратными и не предоставлять свои персональные данные.

Напоминаем, что краеведческая Викторина «Югре-900!» стала по праву самой масштабной в рамках не только нашего округа, но и всей России. В викторине приняли участие около полумиллиона югорчан.

Добавим, все онлайн-тансляции можно будет увидеть в любое время на канале Открытого региона.