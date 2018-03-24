В США завершился суд по делу трагически погибшего русского актера Антона Ельчина

На днях завершился судебный процесс против корпорации Fiat Chrysler Automobiles. Эта компания, ответственная за выпуск машины, ставшей причиной смерти Антона Ельчина, была вынуждена согласиться с иском родителей артиста и совершить многомиллионный платеж. У родственников не было изначально цели обогатиться. Выплата в любом случае уйдет в фонд, который был основан в память об Антоне — Anton Yelchin Foundation. Эта организация помогает молодым актерам, только начинающим свой путь в профессии, особенно тем из них, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем. По словам адвоката, представлявшего в этом деле интересы родителей Антона, они удовлетворены результатом, поскольку считают, что корпорация все же поплатилась за гибель их сына. Добиться более сурового наказания тех, кто отвечал за выпуск злосчастной машины, к сожалению, не удалось, поскольку не было доказано, что Антон умер из-за того, что автомобиль сорвался с ручного тормоза.