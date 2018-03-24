В США завершился суд по делу трагически погибшего русского актера Антона Ельчина 

Российскому зрителю Антон Ельчин больше всего известен как исполнитель роли молодого Кайла Риза в фильме «Терминатор: Да придет спаситель» и гениального математика Павла Чехова в одиннадцатой полнометражной картине сериала «Звездный путь». Среди тех, с кем ему довелось работать при жизни, были: Натали Портман, Брэдли Купер и Бенедикт Камбербэтч.
На днях завершился судебный процесс против корпорации Fiat Chrysler Automobiles. Эта компания, ответственная за выпуск машины, ставшей причиной смерти Антона Ельчина, была вынуждена согласиться с иском родителей артиста и совершить многомиллионный платеж. У родственников не было изначально цели обогатиться. Выплата в любом случае уйдет в фонд, который был основан в память об Антоне — Anton Yelchin Foundation. Эта организация помогает молодым актерам, только начинающим свой путь в профессии, особенно тем из них, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем. По словам адвоката, представлявшего в этом деле интересы родителей Антона, они удовлетворены результатом, поскольку считают, что корпорация все же поплатилась за гибель их сына. Добиться более сурового наказания тех, кто отвечал за выпуск злосчастной машины, к сожалению, не удалось, поскольку не было доказано, что Антон умер из-за того, что автомобиль сорвался с ручного тормоза.
Напомним, Ельчин погиб в июне 2016-го, когда на него наехал его же собственный автомобиль, покатившийся под горку, и расплющил о решетку ворот. Сила удара была такова, что солидной толщины стальные прутья решетки оказались деформированы. А сам Антон, легкие которого были раздавлены, скончался от «травматической асфиксии». Актеру было всего 27 лет, — сообщает 7days.ru.