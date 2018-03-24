Дети военнослужащих 201 военной базы поздравили с праздником «Навруз» постояльцев дома престарелых

Воспитанники воскресной школы войскового храма при 201-ой Российской военной базе поздравили постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов «Батош» в Турсунзаде.

Для всех постояльцев был организован концерт, который открыл помощник командира 201 базы по работе с верующими военнослужащими Роман Чебоненко. В самом начале прозвучала песня о Душанбе, после чего дети исполняли танцевальные и музыкальные номера, а также звучали поздравительные стихотворения. Солист военного оркестра Роман Седов поздравил присутствующих с праздником и исполнил для них песни известных авторов.

В зале царила праздничная атмосфера, постояльцы дома — интерната с удовольствием смотрели концерт, подпевали вместе с детьми и награждали их выступления бурными аплодисментами.

В настоящее время в доме — интернате проживает около 200 стариков и инвалидов, 48 из которых прикованы к своим кроватям. Положительный заряд и позитивный настрой несут такие концерты, на которых выступают дети, ведь не так часто пожилых людей навещают даже взрослые, тем более в доме престарелых — отметил директор дома-интерната «Батош» Ашурали Бабаев.