Бронзовая собака с лицом Путина в Эрмитаже

В России не только любят собак, но и уважают, ведь с ними можно разделить любые тяготы. Жизнь россиян неразрывно связана с этими животными, что является национальной особенностью, которая заставляет всех умиляться.

Собака в Зимнем дворце, которую невозможно забыть

Зимний дворец раньше являлся резиденцией русского императора. Сейчас это — Российский государственный Эрмитаж . Он входит в топ-5 великих музеев мира на ряду с Запретным городом в Китае, Лувром во Франции, Британским музеем и Метрополитен-музеем в США. В одном из залов Зимнего дворца есть экспонат, который сначала может показаться неинтересным и не заслуживающим внимания — бронзовая собака. Однако многие туристы, приходя туда, замедляют шаг и вглядываются в этот экспонат. Взгляните на морду собаки, разве она не похожа президента Путина? Многие русские замечали это сходство, поэтому древняя скульптура бронзовой собаки получила неофициальное название «Собака Путина».

На интернет-порталах рассказывают, что директор Эрмитажа хотел подарить эту собаку президенту России, но Путин шутливо заявил: «Оставьте в музее, пускай гости со всего мира полюбуются на этот экспонат!» Но не стоит думать, что директор музея может просто так раздавать экспонаты. Очевидно, что этими словами подчеркивается великодушие Путина, что он не имеет ничего против собаки со своим лицом. На самом деле, для русских, которые безгранично любят этих животных, сравнение с ними нельзя считать чем-то злым. Более того, любовь президента РФ к этим животным всемирно известна.

Когда различные СМИ упоминают президента Путина, то чаще всего создается образ жесткого, непреклонного человека. Однако люди, которые хорошо с ним знакомы говорят, что на самом деле Путин — мягкий человек, и это его качество проявляется при взаимодействии с собаками. Например, чтобы любимая собака Конни не потерялась, президент специально сделал ей ошейник, который может определить ее местоположение по всему миру. В свободное время, Путин любит играть со своим питомцем, также ей разрешено в любое время входить в кабинет президента. Иногда даже собака попадает на встречи с иностранными политическими деятелями. На свои 65 лет, президент получил неожиданный подарок: щенка. Только взгляните с какой нежностью он смотрит на щеночка в руках!

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время встречи в сочинской резиденции президента России «Бочаров ручей»

В политических кругах Путин также известен как человек, любящий собак, поэтому многократно применялась «дипломатия собак», и каждый раз это становилось горячей темой для обсуждений. В конце каждого года издается календарь с президентом. Так как по китайскому календарю 2018 год — год собаки, в России был выпущен календарь, на котором Путин играет с этими животными. Изображения в календаре ярко продемонстрировали мягкую сторону «несгибаемого человека».

Как говорят, в Эрмитаже столько экспонатов, что если на осмотр каждого тратить по одной минуте, то понадобится около 20 дней, чтобы увидеть все произведения искусства. Групповая экскурсия в Зимний дворец обычно длится не более двух часов, и постоянно нужно следовать за гидом. Из-за этого количество экспонатов, которые можно увидеть, крайне ограничено. Но все же, огромное количество произведений искусства в Эрмитаже способствуют расширению кругозора. Так как тема статьи посвящена собакам, то предлагаем ознакомиться с двумя картинами, написанными маслом.

Первая картина — «Балованное дитя», произведение французского художника Жан-Батист Грёза. Сюжет картины очень прост. Художник подробно изобразил очаровательную молодую крестьянку, которая с блеском в глазах смотрит на своего непослушного сына. Грёз выбрал этот жизненный сюжет, чтобы показать родителям, что не нужно баловать своих детей. На картине, художник применил классическую технику, делая акцент на простых цветовых оттенках, а изображённый беспорядок вдохнул еще большую жизнь в произведение. Отлично передан капризный и упрямый нрав мальчика, собачка тоже выглядит интересно и ярко.

Другая картина написана голландским художником 17 века Паулюсом Поттером, ее название «Цепная собака» (около 1650-1652 гг). На ней изображена только одна собака, которая, на первый взгляд, выглядит достаточно просто. Этот пес хорошо слажен, шерсть сияет, рядом находится просторная конура, а у ног собаки лежит большой кусок мяса. Вероятно, этим делается акцент на то, что условия её проживания очень хорошие. Ведь для собаки такие роскошные еда и жилье — большое счастье. Однако, присмотревшись к деталям, можно увидеть, что взгляд собаки наполнен горечью. Действительно, ведь она привязана железной цепью! Для животного потерять свою свободу — самое тяжелое. Также можно заметить, что сверху на конуре написано имя самого художника. Возможно， таким образом он сравнивает себя с этим псом, отражая свое страстное желание свободной жизни.

Сияющие носы собак в московском метро

В московском метро есть станция, которая известна, как самая красивая станция в мире. Нам нужно было проехать всего несколько остановок, но мы поняли, что ориентироваться в московском метро по-настоящему трудно. Зато можно насладиться его роскошью. Ведь не зря оно считается «Музеем под землей», но, на мой взгляд, лучше назвать «Подземный запутанный музей», где каждая станция похожа на выставочный зал. На каждой из более 200 станций можно полюбоваться многообразными видами искусства: архитектурой, отделкой, лампами, живописью, мозаикой, фресками, гравюрами, статуями и лепниной. Самым запоминающимся местом в нашей экскурсии стала станция «Площадь революции», на которой установлено 76 бронзовых статуй. Там изображены простые советские люди в различные периоды советской истории: рабочие, колхозницы, солдаты, инженеры, студентки и пионеры. Все они выглядят словно живые.

Бронзовая скульптура «Разведчик с собакой» в московском метро

На станции «Площадь революции» есть четыре статуи пограничников с собаками. Носы псов сверкают золотом. Наш гид рассказал: «Перед экзаменами, многие студенты приходят сюда, чтобы потереть носы собак. Они считают, что это поможет успешно сдать экзамен. Уже много лет существует эта традиция, поэтому носы натерты до блеска. Оказывается, что русские тоже верят в такие приметы! Это натолкнуло меня на воспоминания об одном месте в Китае, где во время экскурсий предлагают потрогать голову барса, чтобы никогда в жизни не расстраиваться. Много туристов приходит туда, чтобы прикоснуться к нему».

Для русских, собаки — это не только талисман, но и те, кто совершали подвиги во время Второй мировой войны. В этот период в российской армии разводили пуделей. Во многих антифашистских операциях, их тела обвязывали взрывчаткой и специально направляли к танкам противника. Собаки жертвовали своей жизнью, тем самым совершая подвиг во имя победы. Для каждого россиянина эти отважные псы — герои. Мне кажется, что в России собак не только любят, но и уважают, ведь с ними можно разделить и горе, и радость.

Хозяин и собака остались вместе даже после смерти

Новодевичье кладбище в Москве — одно из трех крупнейших кладбищ в Европе. На нем захоронено 26 тысяч выдающихся российских деятелей разных эпох: великие писатели и поэты, например, Н. В. Гоголь, А. П. Чехов, В. Маяковский, А. Фадеев; создатель знаменитой актерской системы К. С. Станиславский, балерина Г. Уланова, авиаконструктор А. Н. Туполев, политические деятели А. И. Микоян, Б. Н. Ельцин. Эти люди сыграли огромную роль в российской истории, а сейчас спят вечным сном на Новодевичьем кладбище. Это место пропитано атмосферой искусства. Разнообразные надгробия являются настоящими шедеврами, которые приводят в изумление всех людей. Можно сказать, что это действительно уникальное место, которое пропитано духом русской культуры.

Цирк — это гордость русской культуры. В его истории Юрий Никулин занимает особое место. Для бесчисленного количества людей он величайший артист цирка в России. Именно благодаря Никулину русский цирк получил широкую славу во всем мире. Этот великий человек также похоронен на Новодевичьем кладбище. Перед могилой изображен сам артист, сидящий в сосновом лесу. На нем надета шляпа, в руках сигарета, и, кажется, будто он погружен в мысли о своем выступлении. Недалеко от Никулина лежит его любимый пес. Он был самым преданным другом артиста, и в день смерти Никулина также покинул этот мир, чтобы быть неразлучным со своим хозяином даже после смерти. Эта трогательная история еще один пример любви между русскими и собаками.

Национальная особенность — любовь к собакам

В шутку говорят, собаки в сердце русского человека занимают самую высокую ступень. Для многих русских девушек можно составить такой рейтинг: ребенок на первом месте, на втором — собака, на третьем — она сама, а на четвертом — муж. Хотя всё это шутки, но нежные чувства в России к собакам действительно очевидны. Хотя мы не так много времени провели в этой стране, но нам удалось своими глазами наблюдать взаимодействие между россиянами и их питомцами. Мы сделали много фотографий мужчин и женщин, молодых и стариков, взгляд и действия, которых были полны любви и привязанности к своим питомцам.

Согласно некоторым данным, собаки стали занимать важное место в жизни россиян, но этот факт никак не связан с отрицательным приростом населения. Для многих одиноких пожилых людей послушные пёсики — надежные партнеры, которые будут следовать повсюду за хозяином и всегда будут рядом. Поэтому ситуация, когда человек и собака служат опорой друг для друга — совершенно обычная. Можно сказать, что любовь к собакам — национальная особенность россиян, которая заставляет людей испытывать разнообразные положительные эмоции.