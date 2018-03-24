В Калининграде 2-летняя девочка упала в колодец

Двухлетняя девочка упала в колодец и едва не захлебнулась, на помощь пришёл случайный свидетель происшествия.

— Для маленькой девочки Арины обычное весеннее утро чуть не закончилось трагедией. Она гуляла здесь с бабушкой на улице Большая окружная. Бабушка на секунду отвлеклась, и девочка забежала на территорию где и провалилась в люк.

На кричащую пожилую женщину обратил внимание Олег Котлов. В тот день он оказался рядом по счастливому случаю. Задержавшись допоздна на работе, парень решил переночевать в соседней гостинице.

Олег Котлов, житель Калининграда:

— Я, не теряя времени бегу к люку, смотрю туда вниз, там девочка маленькая в воде. Я, естественно, высокий достал её, поднял, вот мужчина помог мне это сделать — красавчик, мы её достали подняли, девочка маленькая два года, мокрая вся.

Калининградские «Вести» решили узнать, как себя чувствует спасенная девочка и вместе с Олегом пришли в гости к Бабушке Арины. Женщина очень переживает и с содроганием сердца вспоминает те минуты, когда внучка оказалась в воде.

Валентина Таранушеч, жительница Калининграда:

— Арина передо мной рухает туда, вот как она стояла, она вот так падает. И я вот как три шага к ней сделала! Я сначала глянула, оказывается там глубоко же. Я не знаю, это просто чудо как ребёнок остался живой.

Олег, хоть и не супер-герой, вообще он мастер натяжных потолков, но на его счету уже две спасенные жизни. Несколько лет назад парень вытащил человека из-подо льда. Тогда он ещё сам был ребенком. Благодаря ему маленькая Арина не пострадала, только промокла и сильно испугалась. А злополучный люк после происшествия заменили.