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В Калининграде 2-летняя девочка упала в колодец
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В Калининграде 2-летняя девочка упала в колодец 

Вести Калининград 31 минуту назад
Фото: Вести Калининград
Двухлетняя девочка упала в колодец и едва не захлебнулась, на помощь пришёл случайный свидетель происшествия.
Кирилл Рязанцев, корреспондент:
— Для маленькой девочки Арины обычное весеннее утро чуть не закончилось трагедией. Она гуляла здесь с бабушкой на улице Большая окружная. Бабушка на секунду отвлеклась, и девочка забежала на территорию где и провалилась в люк.
На кричащую пожилую женщину обратил внимание Олег Котлов. В тот день он оказался рядом по счастливому случаю. Задержавшись допоздна на работе, парень решил переночевать в соседней гостинице.
Олег Котлов, житель Калининграда:
— Я, не теряя времени бегу к люку, смотрю туда вниз, там девочка маленькая в воде. Я, естественно, высокий достал её, поднял, вот мужчина помог мне это сделать — красавчик, мы её достали подняли, девочка маленькая два года, мокрая вся.
Калининградские «Вести» решили узнать, как себя чувствует спасенная девочка и вместе с Олегом пришли в гости к Бабушке Арины. Женщина очень переживает и с содроганием сердца вспоминает те минуты, когда внучка оказалась в воде.
Валентина Таранушеч, жительница Калининграда:
— Арина передо мной рухает туда, вот как она стояла, она вот так падает. И я вот как три шага к ней сделала! Я сначала глянула, оказывается там глубоко же. Я не знаю, это просто чудо как ребёнок остался живой.
Олег, хоть и не супер-герой, вообще он мастер натяжных потолков, но на его счету уже две спасенные жизни. Несколько лет назад парень вытащил человека из-подо льда. Тогда он ещё сам был ребенком. Благодаря ему маленькая Арина не пострадала, только промокла и сильно испугалась. А злополучный люк после происшествия заменили.
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