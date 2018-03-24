У Арктики и Антарктики много общего. Российские специалисты учтут опыт новозеландцев

Начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов вернулся из командировки в Антарктиду. Там он узнал, как сохраняют исторические объекты эпохи первооткрывателей южного континента. Опыт коллег пригодится российским специалистам.

«Новозеландцы ведут работу по сохранению объектов историко-культурного наследия в Восточной Антарктиде с 60-х годов прошлого века, — рассказал Евгений Ермолов. — И эти объекты локализованы на острове Росса в южной части моря Росса. Три базы, оставшиеся от британских экспедиций начала XX века, и зимовка на мысе Адэр — самые старые исторические объекты на континенте».

По его словам, перенять опыт у коллег из Новой Зеландии было тем более интересно, что в их работе очень много моментов, схожих с «Русской Арктикой». Во-первых, это климатические условия высоких широт. Во-вторых, сохраняемые объекты в Арктике и Антарктике относятся к одной эпохе, концу XIX — началу ХХ веков, — сообщает пресс-служба нацпарка «Русская Арктика».

«Кроме того, история освоения Новой Земли и Земли Франца-Иосифа тоже очень схожа с тем, что происходило на другом конце планеты, — отметил Евгений Ермолов. — И сами предметы — экспедиционное снаряжение, и степень их сохранности тоже примерно одинаковы. Отличает нас только то, что в Антарктиде работа с историко-культурным наследием началась более полувека назад. Но изначально их находки были примерно в том же состоянии, что и те исторические предметы, которые мы находим и с которыми мы работаем в национальном парке сейчас».

Главной целью поездки Евгения Ермолова было посмотреть, как коллеги из Новой Зеландии довели исторические находки до состояния музейной сохранности и как представляют их посетителям.

«Они пошли по принципу создания живой интерьерной экспозиции. Когда находишься в здании базы первооткрывателей Антарктики, создаётся ощущение, что люди покинули его буквально вчера. Такого эффекта удалось добиться, благодаря проведённой реконструкции по старым экспедиционным снимкам — уже тогда в каждой экспедиции был свой фотограф. Также интересны принципы работы с посетителями: у каждого исторического объекта созданы «зоны», регулирующие потоки людей. Например, вокруг здания может находиться не более 40 человек одновременно, а внутри него — не более 8, учитывая, что один из них обязательно — гид», — рассказал он.

Особое внимание новозеландцы уделяют тому, чтобы сохранить микроклимат внутри исторических зданий. Для этого и одежду, и обувь тщательно чистят на входе, например, от морской соли. По словам Евгения Ермолова, всё это можно применять на территории национального парка «Русская Арктика», принимая во внимание опыт и практику коллег, прошедшие проверку временем.