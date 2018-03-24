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В Калининграде пройдёт кастинг конкурса «Синяя птица»
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В Калининграде пройдёт кастинг конкурса «Синяя птица» 

Вести Калининград 14 минут назад
Фото: Вести Калининград
2 и 3 апреля в Калининграде в зале областного историко-художественного музея пройдёт региональный кастинг Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Уникальность проекта в его разнообразии. «Синяя птица» объединяет тех, кто танцует, поет, играет на музыкальных инструментах, исполняет сложные акробатические и гимнастические номера. Участие могут принять юные таланты в возрасте до 16 лет!
Победители регионального этапа поедут на съемки конкурса в Москву. Заявки оставляйте на сайте ptica.tv и отправляйте на почтовый ящик sinptica2018@yandex.ru. Торопитесь осуществить вашу мечту!
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