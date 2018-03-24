В Калининграде пройдёт кастинг конкурса «Синяя птица»

2 и 3 апреля в Калининграде в зале областного историко-художественного музея пройдёт региональный кастинг Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Уникальность проекта в его разнообразии. «Синяя птица» объединяет тех, кто танцует, поет, играет на музыкальных инструментах, исполняет сложные акробатические и гимнастические номера. Участие могут принять юные таланты в возрасте до 16 лет!

Победители регионального этапа поедут на съемки конкурса в Москву. Заявки оставляйте на сайте ptica.tv и отправляйте на почтовый ящик sinptica2018@yandex.ru. Торопитесь осуществить вашу мечту!