Лошадь видишь? А она есть: американский фотограф снимает лошадей так, что их никто не видит

Ли Дейгард живет и работает в Новом Орлеане с 2002 года. По профессии девушка фотограф, большую часть своего времени она посвящает фотографированию животных и пейзажей. National Geographic даже назвал Ли Дейгард «свидетельницей животных», так как ей удается поймать скрытые и неожиданные моменты.

Ее последний проект «Созвездие Малый Конь» (Equuleus) всецело посвящен лошадям. Правда, с ним возникает небольшая загвоздка: найти на этих фотографиях лошадей с первого взгляда бывает трудно.

Действительно, на фотографиях лошади сливаются с общим пейзажем, становятся с природой одним неразделимым целым.

Сама Ли Дейгард говорит: «”Малый Конь” — это часть большого мультимедийного проекта «В твоих мечтах» (“Лошади”), исследующего личность и индивидуальность лошадей, их чувствительность… отношения между человеком и лошадью».

«В моих работах главными героями являются животные и природный мир, в котором мы все вместе живем. Мне интересно то, как можно видеть и быть увиденным».

«Глаза — это окна, а окна — это видоискатели, границы, рамки, линзы. В скрытых от нас моментах освещаются субъекты, объекты, свобода воли, посягательство на чужую жизнь».