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Звезда «Мажора» Любовь Аксенова поделилась секретами стройной фигуры
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Звезда «Мажора» Любовь Аксенова поделилась секретами стройной фигуры 

Teleprogramma.pro 33 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
В Инстаграме актрисы Любови Аксеновой недавно появилась запись: health food freak. Это вовсе не значит, что она питается только брокколи на пару. Еще совсем недавно она очень любила макароны с сосисками! Свое сегодняшнее веганство актриса называет осознанным выбором. «Я четко помню этот момент, — рассказала Любовь. — На съемках сериала „Мажор“ в Петербурге у нас по расписанию был часовой обед. И я распланировала его так: поем минут за двадцать, потом почитаю и буду готовиться к сценам. Я выполнила пункт первый — и тут же легла спать. Организму стало тяжело — хотя это не был так называемый кинокорм: уже тогда я просила заказывать мне что-то правильное, например рис, рыбу, супы. То ли все это было намешано, то ли не так приготовлено, но я поняла: моему телу сложно. Нет энергии».
Девушка стала читать книги по принципам здорового питания, искать информацию о том, что полезно и вредно. В результате выбрала для себя овощную диету. «Я быстро втянулась. Мало того, начала кайфовать, — говорит Аксенова. — А еще мне дико повезло: мой муж Павел полностью разделил мои убеждения. Более того, с нами произошла совершенно невероятная история, полный синхрон! Как только я вернулась с тех самых съемок домой и сказала Павлу, что придумала себе овощную диету, он ответил: „Серьезно? А я несколько дней назад решил то же самое!“ Это был щенячий восторг! Мы тут же отправились в сыроедческий ресторан пробовать новые блюда», — цитирует актрису sobaka.ru.
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