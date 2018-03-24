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В Арзамасе пройдет концерт посвященный Десятилетию детства в России
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В Арзамасе пройдет концерт посвященный Десятилетию детства в России 

Нижегородская правда 31 минуту назад
Фото: Нижегородская правда
фото www.arz.omsu-nnov.ru/?id=170529В Арзамасе пройдет концерт посвященный Десятилетию детства в России«Была бы наша Родина богатой и счастливою, а выше счастья Родины нет в мире ничего! — под таким девизом ежегодно проводится Благотворительный концерт в помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации при поддержке Земского собрания Арзамасского муниципального района, администрации Арзамасского муниципального района, Ассоциации женщин, управления культуры, искусства и туризма администрации Арзамасского муниципального района.
25 марта концерт пройдет на базе Дома культуры «Ритм» города Арзамас и посвящен Десятилетию детства в России, а также 100-летию Комсомола.
В программе:
С 12.00 начнут работать выставки: «Комсомолу Арзамасского района — 100 лет!»; выставка мастеров декоративно-прикладного искусства Арзамасского района; мастер-классы по росписи ткани Центра ремесел Арзамасского района и мастер-классы художественного отделения Березовской детской школы искусств «Нарисуй сам!»; фотовыставка «Мы все родом из детства», посвященная Десятилетию детства в России; Фотовыставка «Их цель одна — воспеть Россию» (Лауреаты премии Ленинского комсомола в области литературы, искусства, журналистики и архитектуры), где 19 представителей национальностей, проживающих на территории Арзамасского района участвуют в благотворительном проекте с выставкой-дегустацией всеми любимых национальных детских блюд и сладостей.
Лучшие творческие коллективы Арзамасского района в свой профессиональный праздник подготовили концертную программу! Программу представят: народные коллективы и исполнители Арзамасского района, лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов — «Золотаюшка» РДК д. Березовка, «Водоватовские ребята» ДК с. Водоватово, «Фантазеры» ДК д. Бебяево, «Золотые узоры» ДК с. Чернуха, «Арго» ДК с. Кирилловка, ансамбль народных инструментов «Садко» и другие.
Данное мероприятие имеет большую социальную значимость для реабилитации детей из малообеспеченных семей. Все собранные средства от продажи билетов и пожертвований будут направлены семьям, чьи дети нуждаются в поддержке по преодолению тяжелых недугов и заболеваний. Многие дети Арзамасского района с ограниченными возможностями здоровья уже получили помощь на приобретение дорогостоящих лекарств, лечение в клиниках Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода.
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