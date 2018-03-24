В Тюмени оживут фотографии военных лет

С 28 по 30 марта в Тюмени пройдут съемки проекта «Живая Победа. История войны в лицах».

— Главная задача проекта — это сохранить память о бабушках, дедушках, прабабушках и прадедушках, всех тех, кто принимали участие в Великой Отечественной войне. В прошлом году, проект проходил лишь в Екатеринбурге. В нем поучаствовали более 100 человек. Выставка длилась целый месяц на одной из площадок проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге». В этом году мы выиграли президентский грант и проект охватит сразу 9 городов Урала: Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Ирбит, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Перьм, Уфа и Магнитогорск, — рассказала ИА «Уральский меридиан» Алена Вугельман, автор проекта «Живая Победа. История войны в лицах».

Идея проекта состоит в «оживлении» снимков. Съемочная группа проекта в точности повторит фотографию военных лет, которую вы выбрали из семейного архива, с вашим участием. Над проектом работают два фотографа, которые снимают на фотокамеру-«гармошку»; лаборант, который проявляет кадры; реквизиторы, которые подбирают фон, мебель и одежду; стилисты, которые воплощают макияж и прически эпохи 40-х.

Фото: проект «Живая Победа. История войны в лицах»

Для участия в проекте нужно найти в семейных альбомах фотографию своих родственников времен Великой Отечественной войны. Это может быть и не военный снимок. Важно отметить, что вы должны быть того же пола, что и человек на фотографии и примерно одного возраста. Также для участия понадобится собственное фото в настоящем времени. Под фотографией нужно будет поделиться историей своей семьи или героя конкретного снимка, связанной с военным временем: как война отразилась на его судьбе, что он или она рассказывали своим детям и внукам о том времени. Затем заполнить заявку на участие на официальном сайте проекта: живаяпобеда.рф. Кроме того, заявки можно присылать в сообщениях на странице проекта в социальной сети Facebook или в личных сообщениях авторам проекта Алена Вугельман, Дарья Миролеева и Артемий Захаров.

Участие в проекте «Живая Победа. История войны в лицах» абсолютно бесплатное, так как проект получил грант Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов в 2018 году.

Фото: проект «Живая Победа. История войны в лицах»